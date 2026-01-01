Test d'anxiété pour les employés de ACV Transcom

Tout le monde se sent parfois tendu, mais lorsque l’anxiété commence à perturber votre quotidien, il est important d’y prêter attention. Les troubles anxieux peuvent s’installer progressivement et prendre différentes formes. Le test vous aide à reconnaître ces signaux d’anxiété.

🧠 En collaboration avec ACV Transcom, ce test validé scientifiquement est proposé dans le cadre de leur programme de bien-être destiné aux collaborateurs.

Test d'anxiétéTest d'anxiété
Un homme utilise l'app Doktr sur son smartphone

Consultez un médecin généraliste ou un psychologue en ligne

  • Une seule app pour vos soins physiques et mentaux
  • Sans délais d'attente
  • Où que vous soyez
Disponible sur Google PlayTéléchager dans l'App Store
Code QR vers l'app Doktr
Scannez et téléchargez Doktr