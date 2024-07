Test burn-out

Vous vous sentez épuisé, stressé et surmené ? De nos jours, notre quotidien est parfois très astreignant. Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut donner l'impression de marcher sur une corde raide. Pour préserver votre carrière et votre bien-être mental, il est essentiel de reconnaître les premiers signes du burn-out et de prendre des mesures préventives.

Faites le test burn-out gratuitement dès aujourd'hui pour faire le point sur votre état de santé mentale.