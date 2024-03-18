Trouvez et parlez facilement à un psychologue agréé
Solidaris Wallonie et Doktr s’associent pour faciliter l’accès à un soutien psychologique à prix abordable. Que vous souffriez d’anxiété, d’insécurité, de fatigue mentale ou que vous ayez simplement besoin de discuter, l’application Doktr vous permet d’entrer rapidement en contact avec un psychologue.
Essayez les autotests gratuits ci-dessous.
2 juillet 2024
Découvrez votre état de bien-être grâce aux autotests gratuits
Test de dépression
Vous vous sentez souvent triste et n'avez plus le goût à rien ? Ce test permet d'évaluer si vous souffrez de symptômes dépressifs.
Test de burnout
Votre charge de travail est trop importante ? Ce test vous aide à découvrir si vous présentez des symptômes de burn-out.
Test de pleine conscience
Vivez-vous en pilote automatique? Ce test vous aidera à découvrir dans quelle mesure vous vivez l'instant présent.
Test d'anxiété
L'anxiété est normale, mais elle peut parfois devenir excessive. Ce test vous donne un aperçu de l'impact de l'anxiété sur votre vie.
Avantages pour les affiliés à Solidaris Wallonie
S’adresser à un psychologue avec Doktr
Comment utiliser Doktr avec Solidaris Wallonie ?
Téléchargez l'app Doktr
Téléchargez l'app Doktr et enregistrez-vous avec itsme® pour un accès sécurisé et rapide.
Choisissez la catégorie « santé mentale »
Choisissez la catégorie « santé mentale » et planifiez une introduction gratuite pour faire connaissance avec un psychologue ou prenez votre premier consultation dès maintenant. Après avoir répondu à quelques questions, vous serez mis en relation avec un psychologue. Important; indiquez que vous êtes affilié à Solidaris Wallonie.
La consultation vidéo
Le psychologue vous envoie un message pour votre première consultation vidéo et commence celle-ci via l'application.
Suivi
Vous êtes satisfait de votre première consultation et avez besoin de séances supplémentaires ? Dans ce cas, vous pouvez facilement prendre un autre rendez-vous via l'application Doktr.
Découvrez l'application Doktr
- Simple d’utilisation
- Téléchargez l'application, enregistrez-vous et entrez rapidement en contact avec un médecin ou psychologue.
- Des soins fiables
- Un large réseau de médecins généralistes et de psychologues agréés et expérimentés, où que vous soyez.
- Protection de vos données
- Connectez-vous en toute sécurité avec itsme®. Nous traitons vos données personnelles avec le plus grand soin.
- Grande satisfaction
- Déjà 100.000 personnes nous ont fait confiance, avec un taux de satisfaction de 97% !
Questions fréquemment posées
En quoi consiste une introduction gratuite avec un psychologue ?
L'introduction avec un psychologue dure généralement 15 minutes. Pendant ce temps, le psychologue vous expliquera son approche et ses méthodes de travail. Vous aurez également l'occasion de dire ce que vous souhaitez aborder. C'est l'occasion de voir s'il y a une bonne entente entre vous et le psychologue. Si vous vous sentez à l'aise et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez planifier une première consultation après l'introduction pour commencer à travailler ensemble sur vos objectifs.
Comment procéder pour consulter un psychologue ?
Pour entamer un entretien avec un psychologue via notre plateforme, cliquez sur la case "Santé mentale" sur la page principale de l'app. Vous accédez ainsi au chat, qui vous guidera ensuite vers un psychologue.
Quels sont les sujets dont je peux m'entretenir avec un psychologue ?
Votre interlocuteur est un psychologue clinicien généraliste, qui vous aidera à résoudre divers problèmes mentaux tels que le burn-out, la dépression, les troubles anxieux, ... Nous ne proposons pas de spécialisations telles que la thérapie de couple ou la psychologie de l'enfant.
En cas d'urgence ou si vous avez besoin d'une aide urgente, il est important d'appeler le 112.
Puis-je faire appel à mon propre psychologue ?
L'app Doktr vous permet d'accéder à des psychologues prêts à vous apporter une assistance psychologique. Actuellement, vous n'avez pas la possibilité de choisir votre propre psychologue. Vous avez le droit de refuser le psychologue proposé. Dans la mesure du possible, un autre psychologue vous sera alors proposé.
Après l'entretien, un entretien de suivi avec le psychologue concerné peut être programmé dans l'app Doktr.
Je souhaite un entretien de suivi. Quelle est la procédure à suivre et où puis-je retrouver mon rendez-vous ?
Vous êtes satisfait de votre premier entretien et souhaitez d'autres séances ? Rien de plus simple !
Le psychologue enregistre votre rendez-vous dans l'app Doktr au moment que vous avez convenu. Vous pouvez ensuite retrouver votre rendez-vous en haut de la page d'accueil de l'app Doktr.
Lors de votre rendez-vous, ouvrez l'app Doktr et cliquez sur votre entretien de suivi pour démarrer la consultation vidéo.
Combien coûte une consultation avec un psychologue ?
Si vous êtes affilié à Solidaris Wallonie, mentionnez-le dans le chat avant le début de la séance avec le psychologue. L'équipe de support procédera ensuite aux vérifications nécessaires. En tant qu'affilié, vous avez droit à un remboursement de 20 euros sur votre consultation de 60 euros.
Si vous n'êtes pas (encore) affilié à Solidaris Wallonie, vous devrez payer le plein tarif de 60 euros au psychologue. Vérifiez auprès de votre assurance maladie si vous avez droit au remboursement de votre séance avec un psychologue via l'application Doktr.
Vous avez encore des questions ? Consultez Solidaris ou notre FAQ.
Vous ne trouvez toujours pas la réponse à votre question ? Alors contactez-nous à l'adresse customerservice@doktr.be .
Veillez à ne jamais communiquer d'informations personnelles par ce biais.
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.