Déclaration en matière de cookies
Nous expliquons ci-dessous comment nous utilisons les cookies et les technologies similaires sur l'application Doktr.
Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers texte enregistré sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez des sites web ou utilisez une application. Ces fichiers sont lus à chaque visite du site ou utilisation de l’application. Ils contiennent des informations, souvent un identifiant unique, permettant de reconnaître votre navigateur ou votre appareil et par exemple, votre préférence linguistique pour le site web. Ainsi, vous n’avez pas à refaire ce choix à chaque visite.
Les cookies ont généralement une date d'expiration. Certains cookies sont par exemple automatiquement supprimés lorsque vous fermez l’application ou le navigateur (ce que l'on appelle les cookies de session), tandis que d'autres restent plus longtemps sur votre ordinateur, parfois même jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement (ce que l'on appelle les cookies permanents).
L’application Doktr utilise, en plus des cookies, d’autres technologies telles que les balises (tags) et les SDK. Étant donné que ces technologies ont la même fonction que les cookies — collecter et stocker des informations sur votre appareil — nous utilisons dans cette politique le terme « cookie » comme terme générique pour désigner l’ensemble de ces technologies similaires.
Qui installe ces cookies ?
Lorsque vous utilisez notre application Doktr, nous utilisons 2 types de cookies:
- Les cookies de première partie (first party) sont des cookies installés et gérés par Doktr. Ils sont spécifiques à l’utilisation de l’application Doktr . Ces cookies assurent le bon fonctionnement de l’application et mémorisent, par exemple, votre préférence linguistique
- Les cookies de tiers (third party) sont des cookies utilisés par Doktr mais placés et gérés par des tiers, comme les réseaux sociaux. Ils sont installés pendant votre utilisation de l’application Doktr. Ils permettent que certaines données générées lors de votre utilisation de l’application Doktr soient transmises à des tiers.
Vous souhaitez en savoir plus sur les cookies que nous utilisons ? Consultez la section “Quels sont les types de cookies utilisés dans l’application Doktr ? ‘. Vous y trouverez un aperçu détaillé de tous les cookies que nous utilisons, classés par catégorie.
Combien de temps les cookies sont-ils conservés ?
- Les cookies temporaires (ou « cookies de session ») sont temporairement stockés dans votre navigateur ou application. Ils sont effacés automatiquement dès que vous fermez votre navigateur ou application.
- Les cookies permanents (ou « cookies persistants ») restent sur votre ordinateur ou appareil mobile même après la fermeture du navigateur ou de l’application. Ils permettent de vous reconnaître lors de visites ultérieures.. Ils restent sur votre appareil jusqu’à ce que leur date d’expiration soit atteinte, qu’une nouvelle version du cookie soit installée, ou que vous les supprimiez manuellement.
Quels sont les types de cookies dans l’application Doktr ?
Nous utilisons principalement des cookies pour:
- améliorer le fonctionnement de notre application,
- mémoriser vos préférences,
- comprendre comment les visiteurs utilisent notre application,
- et vous proposer des publicités pertinentes via nos partenaires
Les cookies que nous utilisons peuvent être classés dans les catégories suivantes :
Cookies nécessaires et d’analyses :
Ces cookies sont indispensables pour permettre à l’application Doktr de fonctionner correctement. Sans ces cookies, notre application ne peut pas fonctionner de manière optimale. Vous ne pouvez donc pas les refuser ou les désactiver.
Ces cookies vous permettent, par exemple, de naviguer entre les différentes sections de l’application Doktr, de chiffrer de bout en bout la téléconsultation avec le professionnel de santé, et de vous connecter en toute sécurité à votre compte personnel afin de vérifier votre identité avant d’accéder à vos informations personnelles.
Les cookies d’analyses nous aident à cartographier de manière anonyme l’utilisation générale de l’application. Plus concrètement, nous recueillons des informations sur le nombre de visiteurs et analysons quelles parties de l’application sont les plus intéressantes pour les utilisateurs. Ils permettent à Doktr d’améliorer l’expérience utilisateur et d’adapter l’application aux besoins des visiteurs. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes : les statistiques et autres rapports ne peuvent pas être reliés à des personnes individuelles.
Cookies fonctionnels – expérience personnalisée
Ces cookies nous permettent de vous envoyer des notifications pertinentes, comme des mises à jour sur de nouvelles fonctionnalités. Ils vous aident à rester informé et engagé dans l’utilisation de l’application. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous risquez de ne pas recevoir certaines notifications ou contenus personnalisés, ce qui pourrait rendre votre expérience moins pertinente et moins efficace.
- Cookie publicitaires :
Ces cookies sont utilisés par Doktr et des tiers pour afficher des publicités et d’autres contenu susceptible de vous intéresser. Ils collectent des informations sur votre comportement de navigation afin de vous proposer des publicités ou du contenu correspondant à vos centres d’intérêt liés au service Doktr. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous verrez moins de publicités ciblées adaptées à votre profil.
Comment puis-je gérer mes préférences en matière de cookies ?
Lorsque vous utilisez l’application Doktr pour la première fois, vous pouvez accepter ou refuser les cookies, à l’exception des cookies nécessaires et d’analyses que vous ne pouvez pas refuser. Les cookies nécessaires seront toujours placés, car ils sont indispensables au bon fonctionnement de l’application, vous ne pouvez donc pas les refuser. Les cookies d’analyses sont également toujours chargés, car les données collectées via ces cookies ne sont pas liées à des personnes identifiables..
Vous pouvez modifier votre choix à tout moment, ce qui signifie que vous pouvez retirer un consentement donné précédemment. Pour ce faire, cliquez sur “Plus” dans le menu de l’application, puis accédez à “Préférences de confidentialité” pour ajuster votre choix par catégorie. En cliquant sur “Enregistrer et continuer”, vos préférences seront sauvegardées.
Le retrait de votre consentement pour tous les cookies ou pour certaines catégories signifie qu’aucun nouveau cookie (de la catégorie concernée) ne sera placé. Les cookies déjà enregistrés sur votre appareil suite à un consentement antérieur resteront stockés jusqu’à l’expiration de leur durée de vie. Vous pouvez consulter la durée de vie de chaque cookie dans le tableau récapitulatif.
Transferts de données
Refus de l'installation de cookies et supprimer les cookies installés
Lorsque Doktr exerce les activités décrites ci-dessus, elle partage vos données personnelles avec des sous-traitants et des partenaires. Ceux-ci peuvent traiter des données personnelles dans des pays où le niveau de protection des données n’est pas fondamentalement équivalent à celui de l’Union européenne. Toutefois, nous veillons à ce que des garanties appropriées, telles que les clauses contractuelles types, soient mises en place avant de transférer vos données personnelles.
Quels sont mes droits ?
En tant que personne concernée, vous disposez des droits suivants :
- Vous avez le droit de demander l'accès à vos données personnelles.
- Vous avez le droit de demander la rectification de vos données personnelles.
- Vous avez le droit de demander l'effacement de vos données personnelles. Veuillez noter que ce droit à l'effacement n'est pas absolu et qu'il est soumis aux conditions spécifiques.
- Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles. Veuillez noter que ce droit est soumis aux conditions spécifiques.
- Vous avez le droit de demander le transfert des données personnelles que vous avez fournies à Doktr à vous-même ou à un tiers.
- Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles. Veuillez noter que le droit d'opposition n'est pas absolu et qu'il est soumis aux conditions spécifiques.
Vous pouvez exercer vos droits de personne concernée en contactant le Data Protection Office, soit par e-mail à l’adresse privacy@doktr.be, soit par courrier à l’adresse Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles.
Coordonnées du Data Protection Officer
Si vous avez des questions concernant notre politique de gestion des cookies, vous pouvez contacter le Data Protection Officer.
E-mail : privacy@doktr.be
Adresse : Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles
Vous pouvez introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données
Si la réponse de Doktr ne répond pas à vos attentes ou si vous ne partagez pas notre point de vue, vous pouvez contacter l'Autorité de protection des données et déposer plainte. Plus d'infos
Nous mettrons occasionnellement à jour la présente politique en matière de cookies, par exemple en cas de modification de notre application ou de la réglementation relative aux cookies. Pour les changements majeurs (par exemple, un changement dans les catégories de cookies utilisées), une nouvelle bannière de cookies vous sera présentée, dans laquelle vous pourrez à nouveau indiquer vos préférences.
Dernière mise à jour: août 2025
