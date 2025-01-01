Nous utilisons principalement des cookies pour:

améliorer le fonctionnement de notre application,

mémoriser vos préférences,

comprendre comment les visiteurs utilisent notre application,

et vous proposer des publicités pertinentes via nos partenaires

Les cookies que nous utilisons peuvent être classés dans les catégories suivantes :

Cookies nécessaires et d’analyses :

Ces cookies sont indispensables pour permettre à l’application Doktr de fonctionner correctement. Sans ces cookies, notre application ne peut pas fonctionner de manière optimale. Vous ne pouvez donc pas les refuser ou les désactiver.

Ces cookies vous permettent, par exemple, de naviguer entre les différentes sections de l’application Doktr, de chiffrer de bout en bout la téléconsultation avec le professionnel de santé, et de vous connecter en toute sécurité à votre compte personnel afin de vérifier votre identité avant d’accéder à vos informations personnelles.

Les cookies d’analyses nous aident à cartographier de manière anonyme l’utilisation générale de l’application. Plus concrètement, nous recueillons des informations sur le nombre de visiteurs et analysons quelles parties de l’application sont les plus intéressantes pour les utilisateurs. Ils permettent à Doktr d’améliorer l’expérience utilisateur et d’adapter l’application aux besoins des visiteurs. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes : les statistiques et autres rapports ne peuvent pas être reliés à des personnes individuelles.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies nécessaires et d’analyses utilisés dans l’application Doktr.

Cookies fonctionnels – expérience personnalisée

Ces cookies nous permettent de vous envoyer des notifications pertinentes, comme des mises à jour sur de nouvelles fonctionnalités. Ils vous aident à rester informé et engagé dans l’utilisation de l’application. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous risquez de ne pas recevoir certaines notifications ou contenus personnalisés, ce qui pourrait rendre votre expérience moins pertinente et moins efficace.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies nécessaires et d’analyses utilisés dans l’application Doktr.

Cookie publicitaires :

Ces cookies sont utilisés par Doktr et des tiers pour afficher des publicités et d’autres contenu susceptible de vous intéresser. Ils collectent des informations sur votre comportement de navigation afin de vous proposer des publicités ou du contenu correspondant à vos centres d’intérêt liés au service Doktr. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous verrez moins de publicités ciblées adaptées à votre profil.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies nécessaires et d’analyses utilisés dans l’application Doktr.