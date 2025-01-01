Déclaration de confidentialité – Newsletter bien-être Proximus & Doktr

1. Qui traite vos données ?

La Newsletter Bien-être est une initiative conjointe de Proximus NV et Doktr BV (ci-après : "parties" ou "nous"). Les deux parties agissent en tant que Responsables du traitement. Pour cette initiative, nous faisons appel à des sous-traitants qui assurent le support technique, comme l'inscription via le formulaire et l'envoi de la Newsletter Bien-être.

2. Quelles données collectons-nous ?

Lors de l'inscription à la newsletter, nous collectons uniquement les données que vous fournissez via le formulaire d'inscription (votre prénom, nom de famille et votre adresse e-mail professionnelle).

3. Pourquoi traitons-nous ces données ?

Vos données sont utilisées uniquement pour :

  • Vous envoyer mensuellement la Newsletter Bien-être
  • Adapter le contenu de la Newsletter Bien-être au contexte des employés de Proximus
  • Obtenir des informations statistiques sur la portée et l'engagement

Nous n'envoyons aucune communication commerciale. Tout le contenu est médicalement validé et vise à soutenir votre bien-être sur le lieu de travail.

4. Où vos données sont-elles stockées ?

Vos données sont stockées en toute sécurité dans l'Espace Économique Européen (EEE) ou bénéficient de garanties appropriées si les données sont traitées en dehors de l'EEE.

5. Qui a accès à vos données ?

Seuls nos employés autorisés et ceux de nos sous-traitants techniques, impliqués dans la gestion de la Newsletter Bien-être, ont accès à vos données. Aucune donnée n'est partagée ou vendue à des tiers.

6. Combien de temps conservons-nous vos données ?

Vos données sont conservées tant que vous êtes inscrit à la newsletter. En cas de désinscription, vos données sont supprimées dans un délai raisonnable, sauf si une période de conservation plus longue est légalement requise.

7. Quels sont vos droits ?

Vous avez le droit de :

Vous pouvez exercer vos droits via les coordonnées en bas de cette page. Au bas de chaque Newsletter Bien-être, vous pouvez également vous désinscrire via le lien de désinscription.

8. Contact

Pour toute question concernant cette déclaration de confidentialité ou le traitement de vos données, vous pouvez nous contacter à l'adresse : info@doktr.be 

Un homme utilise l'app Doktr sur son smartphoneCapture d'écran de l'application Doktr

Consultez un médecin généraliste ou un psychologue en ligne

  • Une seule app pour vos soins physiques et mentaux
  • Sans délais d'attente
  • Où que vous soyez
Disponible sur Google PlayTéléchager dans l'App Store
Code QR vers l'app Doktr
Scannez et téléchargez Doktr