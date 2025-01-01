Déclaration de confidentialité – Newsletter bien-être Proximus & Doktr

1. Qui traite vos données ?

La Newsletter Bien-être est une initiative conjointe de Proximus NV et Doktr BV (ci-après : "parties" ou "nous"). Les deux parties agissent en tant que Responsables du traitement. Pour cette initiative, nous faisons appel à des sous-traitants qui assurent le support technique, comme l'inscription via le formulaire et l'envoi de la Newsletter Bien-être.

2. Quelles données collectons-nous ?

Lors de l'inscription à la newsletter, nous collectons uniquement les données que vous fournissez via le formulaire d'inscription (votre prénom, nom de famille et votre adresse e-mail professionnelle).

3. Pourquoi traitons-nous ces données ?

Vos données sont utilisées uniquement pour :

Vous envoyer mensuellement la Newsletter Bien-être

Adapter le contenu de la Newsletter Bien-être au contexte des employés de Proximus

Obtenir des informations statistiques sur la portée et l'engagement

Nous n'envoyons aucune communication commerciale. Tout le contenu est médicalement validé et vise à soutenir votre bien-être sur le lieu de travail.

4. Où vos données sont-elles stockées ?

Vos données sont stockées en toute sécurité dans l'Espace Économique Européen (EEE) ou bénéficient de garanties appropriées si les données sont traitées en dehors de l'EEE.

5. Qui a accès à vos données ?

Seuls nos employés autorisés et ceux de nos sous-traitants techniques, impliqués dans la gestion de la Newsletter Bien-être, ont accès à vos données. Aucune donnée n'est partagée ou vendue à des tiers.

6. Combien de temps conservons-nous vos données ?

Vos données sont conservées tant que vous êtes inscrit à la newsletter. En cas de désinscription, vos données sont supprimées dans un délai raisonnable, sauf si une période de conservation plus longue est légalement requise.

7. Quels sont vos droits ?

Vous avez le droit de :

Consulter, corriger ou supprimer vos données

Retirer votre consentement à tout moment

Vous opposer au traitement

Déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données

Vous pouvez exercer vos droits via les coordonnées en bas de cette page. Au bas de chaque Newsletter Bien-être, vous pouvez également vous désinscrire via le lien de désinscription.

8. Contact