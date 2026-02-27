Qu'est-ce que le mal des transports ?

Le mal des transports peut survenir lors de tout type de voyage, que ce soit en voiture, en bateau, en bus, en train ou en avion. On parle alors du mal des transports, mais aussi du mal de mer et du mal de l'air, par exemple.

Le mal des transports est fréquent chez les enfants, principalement entre 2 et 10 ans. Le risque diminue généralement à l'âge adulte. Les femmes enceintes peuvent y être plus sensibles, et les personnes sujettes aux migraines semblent également plus susceptibles d’en souffrir.

Quelles sont les causes du mal des transports ?

Le système vestibulaire est chargé d'enregistrer la position de la tête et la direction dans laquelle nous nous déplaçons. Cet organe indique au cerveau comment nous nous asseyons, nous nous tenons debout, nous nous couchons ou nous nous déplaçons. Les yeux transmettent également au cerveau des informations concernant la position de la tête.

Le mal des transports survient lorsque les signaux des yeux ne correspondent pas à ceux transmis par le système vestibulaire.

Quels sont les symptômes du mal des transports ?

Le mal des transports commence souvent par de la fatigue, des bâillements ou des difficultés de concentration. Progressivement, une sensation de nausée survient, qui peut s’intensifier au point de provoquer des vomissements. Le mal des transports peut également entraîner les symptômes suivants :

maux de tête

vertiges

frissons

sensibilité aux odeurs

pâleur

palpitations

Combien de temps dure le mal des transports ?

Le mal des transports disparaît rapidement, environ 15 minutes après la fin du voyage. S’il se prolonge, il se peut que vos symptômes aient une autre cause.

Que peut-on faire soi-même contre le mal des transports ?

Certaines précautions pratiques permettent de réduire le risque de mal des transports :

Lorsque vous voyagez en voiture , il est recommandé de vous asseoir sur le siège avant et de faire des pauses de temps en temps pour prendre l'air.

, il est recommandé de vous asseoir sur le siège avant et de faire des pauses de temps en temps pour prendre l'air. Lorsque vous voyagez en train , il est préférable de vous asseoir dans le sens de la marche, sur un siège côté couloir, là où le train penche le moins.

, il est préférable de vous asseoir dans le sens de la marche, sur un siège côté couloir, là où le train penche le moins. Lorsque vous voyagez en bateau , il est préférable de vous installer au milieu du bateau, là où le tangage est le moins perceptible.

, il est préférable de vous installer au milieu du bateau, là où le tangage est le moins perceptible. Lorsque vous voyagez en bus ou en avion, il peut être utile de vous asseoir à l'avant du bus ou de la cabine.

Autres conseils pour réduire le risque de mal des transports :

évitez de lire ou de regarder des films pendant le voyage ;

regardez dehors, en fixant la route ou l'horizon ;

essayez de ne pas penser au mal des transports ;

assurez-vous que vous n'avez pas faim ;

fermez les yeux et détendez-vous.

Traitement du mal des transports

Certains médicaments peuvent être pris avant le voyage pour réduire le risque de mal des transports. Discutez-en de préférence avec votre médecin.

Quand le recours à une aide médicale s’impose-t-il ?

Si vous êtes particulièrement sujet au mal des transports et que les médicaments et les conseils ci-dessus ne vous aident pas, il est recommandé de consulter un médecin.

Vous ou votre enfant souffrez d'un mal des transports sévère ou récurrent ? L’app Doktr vous permet de vous entretenir rapidement par vidéo avec un médecin généraliste agréé, en toute sécurité. Ce dernier peut évaluer vos symptômes, vous en expliquer les causes et vous donner des conseils pratiques pour prévenir ou soulager le mal des transports.

