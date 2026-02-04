Qu'est-ce que la cellulite ?

La cellulite, aussi appelée peau d'orange, est un problème esthétique fréquent, qui se manifeste par une agglutination de tissu adipeux sous la peau. Elle apparaît surtout au niveau des fesses, des jambes et des hanches. Sans être une pathologie, elle n’en est pas moins souvent vécue comme gênante.

Conseils pour le cellulite

Quels sont les symptômes de la cellulite ?

Si vous avez de la cellulite, votre peau peut devenir légèrement irrégulière ou bosselée. Ces capitons se logent le plus souvent sur les cuisses et les fesses, mais ils peuvent aussi apparaître sur le bas du ventre, les seins ou le haut des bras.

Quelle est la différence entre le lipœdème et la cellulite ?

Le lipœdème est une affection chronique caractérisée par une accumulation de graisse et de liquide, souvent douloureuse et sensible. Ni régime, ni exercices accrus ne permettent de s’en débarrasser. Le traitement passe par le port de bas de contention fermes et un drainage lymphatique manuel.

La cellulite, en revanche, correspond à une modification esthétique de la texture de la peau, due à la pression exercée par les cellules graisseuses sur le tissu conjonctif. Elle est le plus souvent indolore.

Quelles sont les causes de la cellulite ?

La cellulite désigne les petites protubérances qui apparaissent lorsque la graisse s’accumule de manière irrégulière sous la peau. Ce phénomène ne touche pas l’épiderme proprement dit, mais la couche inférieure de la peau, et n’a rien à voir non plus avec l'obésité.

Il n'existe pas de cause connue, mais plusieurs facteurs influencent la quantité de cellulite et sa visibilité.

Voici quelques-uns de ces facteurs :

Sexe : bien qu'elle soit parfois aussi présente chez les hommes, la cellulite est beaucoup plus fréquente chez les femmes. Cela s'explique par les différences qui existent entre les hommes et les femmes dans la répartition des graisses, du tissu conjonctif et des muscles. Les femmes stockent davantage de graisse au niveau des cuisses, des hanches et des fesses, où la cellulite se développe plus facilement.

Âge : avec le temps, la peau devient plus fine et perd son élasticité, augmentant ainsi le risque de cellulite.

Hormones féminines : la répartition des graisses dans le corps est influencée par les hormones féminines. Le taux d'œstrogènes diminue avec l'âge, ce qui peut contribuer à modifier la texture de la peau.

Grossesse : la grossesse augmente le risque de développer de la cellulite.

Mode de vie : une alimentation déséquilibrée, un manque d'exercice ou un mode de vie globalement peu sain peuvent accroître le risque de cellulite.

: une alimentation déséquilibrée, un manque d’exercice ou un mode de vie globalement peu sain peuvent accroître le risque de cellulite. Facteurs génétiques : l'origine ethnique, l'épaisseur de la peau, le métabolisme ou encore la répartition de la graisse corporelle jouent également un rôle.

Il n'existe aucun traitement efficace prouvé pour éliminer complètement la cellulite. Vous trouverez néanmoins ci-dessous quelques conseils et astuces qui permettent de rendre la cellulite moins visible.

Les cliniques privées et les instituts de beauté proposent divers traitements que vous pouvez essayer, mais là encore, aucune efficacité prouvée n’existe.

Que peut-on faire soi-même contre la cellulite ?

Voici quelques conseils pour rendre votre cellulite moins visible :

Faire du sport : Le sport permet de développer sa musculature et de raffermir sa peau, ce qui rend la cellulite moins visible. L'activité physique permet aussi de brûler du tissu graisseux et donc, de réduire la cellulite.

Adopter une alimentation saine : Il est recommandé de manger beaucoup de fruits et de légumes, d'opter pour des aliments riches en fibres et de boire beaucoup d'eau.

Ne pas fumer : Le tabagisme peut rendre la cellulite plus visible, car il diminue l'elasticité de la peau.

: Le tabagisme peut rendre la cellulite plus visible, car il diminue l'elasticité de la peau. Prendre soin de sa peau : Garder une peau douce et bien hydratée grâce à l’application de crèmes grasses et hydratantes peut atténuer la visibilité de la cellulite.

Quand le recours à une aide médicale s’impose-t-il ?

Il n'est pas nécessaire de consulter pour traiter la cellulite : ce n’est pas une maladie et elle ne requiert aucun traitement. Toutefois, si elle vous procure vraiment de l’inconfort et que vous souhaitez bénéficier d'un soutien pour réduire son apparence, un médecin ou un psychologue peut vous fournir des conseils et un accompagnement professionnels.

Un médecin généraliste peut vous fournir des explications médicales et des conseils adaptés. Un psychologue peut vous aider, pour sa part, à améliorer le rapport à votre image corporelle et à réduire les insécurités qui y sont liées.

