Les mutualités MC et Solidaris s’associent à Doktr, l’app de consultation vidéo lancée par Proximus. Cette alliance vise à contribuer au développement d’un modèle de soins hybride prêt pour l’avenir, dans lequel tous les patients ont accès à des soins abordables et de qualité, et qui tient compte des besoins et des souhaits des médecins et des prestataires de soins.

Les mutualités MC et Solidaris s’associent à Doktr, l’app de consultation vidéo lancée par Proximus. Cette alliance vise à contribuer au développement d’un modèle de soins hybride prêt pour l’avenir, dans lequel tous les patients ont accès à des soins abordables et de qualité, et qui tient compte des besoins et des souhaits des médecins et des prestataires de soins. À travers sa collaboration avec l’écosystème local, le but de Doktr est de continuer à évoluer pour devenir un acteur essentiel dans le paysage des soins de santé, qui facilite les consultations vidéo en les rendant accessibles, sûres et conviviales.

Doktr, une app pionnière dans les soins hybrides, en toute sécurité et dans le plus grand respect de la vie privée

L'application de consultations vidéo Doktr, lancée en juin 2021 par Proximus, permet aux patients de consulter facilement et de manière sûre un médecin qualifié en ligne par vidéoconférence, grâce à un accès via itsme®. Au niveau de la vie privée, les patients ne doivent pas non plus s'inquiéter : le médecin en question demandera toujours le consentement du patient avant de consulter le dossier médical et pourra, le cas échéant, ajouter une note au dossier pour informer le médecin de famille habituel du déroulement de la consultation.

Doktr a joué un rôle de pionnier lors de la crise du coronavirus en permettant aux patients de continuer à consulter un médecin, même pendant le confinement. Grâce à son caractère innovant, Doktr répond aux besoins des patients, qui ne doivent plus toujours se déplacer pour consulter un médecin, ainsi qu'à ceux du médecin en contribuant à alléger la pression sur les soins de santé en Belgique.

Depuis son lancement, l'application a déjà été téléchargée près de 150 000 fois et compte aujourd'hui 30 000 utilisateurs enregistrés, avec un taux de satisfaction de 93 %. Convaincues de l'intérêt de ce type d'applications dans le cadre de la transition vers un modèle de soins hybride, la MC et Solidaris ont donc décidé de rejoindre l'aventure Doktr. Elles mettront aussi l'application en avant auprès de leurs membres. Concrètement, Doktr fonctionnera comme une entité distincte au sein du Groupe Proximus. Cette nouvelle entité, qui conservera le nom de Doktr, emploiera une dizaine de collaborateurs à temps plein, tous engagés à garantir une expérience de qualité, sûre et conviviale, tant pour le prestataire de soins que pour le patient.

Une étroite collaboration avec l'écosystème de soins en Belgique, entraînant de nouveaux développements, comme l'intégration récente d'une relation fixe médecin-patient

Doktr vise à hisser les consultations vidéo au rang de complément à part entière des consultations physiques et à se tenir à la disposition de patients et de médecins dans un modèle de soins hybride. Tous les développements interviennent en étroite concertation avec les acteurs des soins de santé en Belgique afin de créer un véritable écosystème qui soutient le modèle de soins spécifique belge.

Dans ce cadre, les remarques formulées sur le terrain sont systématiquement prises en compte, comme l'illustre la fonctionnalité permettant au patient de consulter son médecin traitant habituel via l'application, mise en place au début de l'année. La probabilité que le patient trouve son propre médecin sur la plateforme augmentera donc au fur et à mesure que les médecins l'adopteront. Un des principaux objectifs de Doktr consiste dès lors à convaincre un maximum de médecins de la plus-value de l'application.

C'est dans cette optique que Doktr a récemment conclu des partenariats avec Domus Medica, la plus grande association scientifique de médecins en Flandre et à Bruxelles, ainsi qu'avec plusieurs communes belges qui font face à une pénurie de médecins traitants sur leur territoire. C'est également dans cet esprit que Proximus annonce aujourd'hui son alliance avec la MC et Solidaris.

En collaborant avec des acteurs importants du système de soins en Belgique, l'app Doktr entend devenir l'outil le plus convivial et le plus sûr pour les patients, tout en veillant à ce que les médecins et les prestataires de soins puissent employer leur temps aussi efficacement que possible. Forts de cette vision commune, Proximus, la MC et Solidaris visent un déploiement aussi large que possible de Doktr auprès des patients et prestataires de soins dans différents domaines. Ainsi, Doktr pourra renforcer l'accessibilité des soins de santé et soutenir l'évolution vers une politique de soins davantage axée sur la prévention et l'intégration.

Notre alliance avec la MC et Solidaris est une étape importante pour hisser Doktr au premier rang en matière de consultations vidéo en Belgique. En devenant une entité à part entière du Groupe Proximus, Doktr disposera des moyens pour accélérer son développement tout en continuant à se concentrer sur l'innovation.

Guillaume BoutinAdministrateur délégué du Groupe Proximus

Cette alliance renforce l'écosystème local autour de l'application Doktr et souligne notre volonté de collaborer avec tous les acteurs des soins de santé en Belgique, qu'il s'agisse de médecins, d'autres prestataires de soins, de mutualités ou de gouvernements. Nous avons également conclu au début de cette année un partenariat avec la plateforme eHealth, afin de mettre en place un projet fort, innovant et localement ancré capable non seulement de convaincre les patients, mais aussi de soutenir le modèle de soins spécifique belge. Cette alliance constitue pour nous l'étape suivante vers des soins hybrides orientés patients tout en respectant les spécificités du système de soins de santé en Belgique.

Jan Van Wijnendaele - Managing director de Doktr

Pendant la crise du coronavirus, nous avons tous - patients comme médecins - constaté la plus-value des consultations vidéo. Elles ne remplaceront jamais les consultations physiques bien entendu, mais elles proposent un complément important à l'offre classique. Nous voulons ancrer ce nouveau modèle de soins de santé de manière durable. En alliant nos forces avec Doktr, nous entendons mettre à disposition une plateforme de communication qui facilite encore plus l'accès aux soins de santé et qui simplifie le travail des médecins.

Elisabeth Degryse - Vice-Présidente de la MC

Solidaris se réjouit du partenariat conclu avec Proximus dans le cadre de Doktr. Pouvant y apporter un rôle de conseil stratégique, la mutualité voit ainsi dans ce projet une façon de faire évoluer le cadre des remboursements des vidéoconsultations. Ainsi, Doktr peut être utilisé dans la relation avec son médecin traitant. À terme, un tel projet est également susceptible de permettre le développement d'autres services, telles que les consultations des médecins-conseils et l'assistance à l'étranger.

Jean-Pascal Labille - Secrétaire général de Solidaris