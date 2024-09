Les personnes qui souhaitent reprendre le travail après une longue période de maladie peuvent faire appel à un coordinateur de retour au travail de la mutualité. Il aide à trouver un encadrement approprié pour reprendre pied sur le marché du travail. Il peut s’agir d’un accompagnement dans la recherche d’un travail adapté, d’un autre travail ou d’une formation.

Cette réorientation est souvent nécessaire. Une étude MC récente a montré que 56 % des malades de longue durée estiment que leur travail est (en partie) responsable de leur maladie. C’est particulièrement le cas pour les personnes confrontées à un burn-out (90 %) ou à une maladie mentale (69 %). Les personnes souffrant de problèmes physiques tels que des maux de dos pointent également souvent (64 %) du doigt leur travail. Selon les derniers chiffres, plus de 500.000 personnes souffrent aujourd’hui d’une maladie de longue durée dans notre pays.

Abaisser le seuil

La MC introduit des consultations numériques avec les coordinateurs de retour au travail via l’application Doktr, que les médecins généralistes et les psychologues proposent déjà aujourd’hui pour des consultations en ligne. « En permettant également les rendez-vous numériques, nous voulons abaisser le seuil. Pour certaines personnes, un appel vidéo est plus pratique ou plus confortable », ajoute Elise Derroitte, vice-présidente de la MC.

« Nous voulons être un guichet unique pour nos membres en incapacité de travail. Nous les accompagnons à chaque étape de la manière la plus simple possible, à la fois au moment où ils décrochent, pendant leur incapacité et lorsqu’ils veulent et peuvent reprendre le travail », indique Elise Derroitte.

Aujourd’hui, 34 coordinateurs de retour au travail travaillent à la MC. Les membres de la MC en incapacité de travail peuvent contacter un coordinateur de retour au travail de leur propre initiative. Désormais, il est donc possible de le faire par voie électronique. En outre, les médecins-conseils orientent également les membres vers un coordinateur de retour au travail.

Consultation en ligne gratuite avec Doktr

Vous pouvez prendre rendez-vous avec un coordinateur de retour au travail via le formulaire en ligne sur le site MC. Une fois le rendez-vous enregistré, vous vous inscrivez en toute sécurité sur l’application Doktr via l’application itsme. Les personnes qui optent pour un rendez-vous en ligne recevront tous les documents nécessaires par voie électronique. La consultation en ligne est gratuite.

La plateforme de consultation vidéo Doktr a été lancée par Proximus en mai 2021. Plusieurs mutualités ont depuis lors offert à leurs membres la possibilité d’effectuer des consultations vidéo avec des médecins généralistes et des psychologues par l’intermédiaire de cette plateforme. L’application compte déjà 120.000 utilisateurs enregistrés et a un taux de satisfaction de 97%.

« Chez Doktr, nous sommes heureux de soutenir la MC dans sa transition vers un modèle hybride avec des soins davantage numériques. Avec les coordinateurs de retour au travail MC sur notre plateforme, nous élargissons notre gamme de fournisseurs de soins numériques et renforçons Doktr en tant que solution pour les personnes en incapacité de travail », commente Jan Van Wijnendaele, directeur général de Doktr.

Manuel Di Pietrantonio, collaborateur presse MC, manuel.dipietrantonio@mc.be 0032(0)471 55 55 94

Jan Van Wijnendaele, directeur général de Doktr, jan.van.wijnendaele@doktr.be