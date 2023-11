Doktr, le fournisseur de services de soins de santé numériques, forme un partenariat solide avec Vanbreda Risk & Benefits, le premier courtier en assurances de Belgique. Avec une offre de services innovante et ancrée localement, ils visent à aider les entreprises belges à fournir rapidement des soins de santé accessibles et de qualité à leurs employés. Grâce à une vision commune des soins hybrides et à la couverture des consultations vidéo avec les médecins généralistes, ils renforcent l'offre de santé de Vanbreda Risk & Benefits.

Nouveaux défis en matière de bien-être et de politiques RH

Face à la problématique croissante de l'absentéisme, de l'attraction et de la rétention des talents, une offre et une politique de bien-être fortes constituent aujourd'hui, à juste titre, une priorité essentielle pour les responsables RH belges. L'assurance hospitalisation et, dans une mesure croissante, l'assurance pour les soins ambulatoires sont désormais largement répandues et contribuent à améliorer l'accessibilité financière et à offrir un ensemble d'avantages distinctifs.

L'accessibilité des soins primaires est malheureusement soumise à de fortes pressions. Par exemple, 75 % des médecins généralistes belges ont un refus total ou partiel de nouveaux patients. Les temps d'attente allant jusqu'à deux semaines ne sont pas une exception, même pour les patients réguliers. La nouvelle législation autorisant la récupération des jours de maladie pendant les congés à partir du 1/1/2024 pose également un nouveau défi.

Le bien-être des employés est au centre avec Doktr

Pour soutenir les employeurs dans ces défis, Vanbreda Risk & Benefits lance sa nouvelle couverture de téléconsultation en partenariat avec Doktr à partir du 1er janvier 2024. Les affiliés auront accès à des consultations vidéo sans charge administrative ni acomptes grâce au système du tiers payant. Vanbreda, convaincu des nombreux avantages de cette solution, permet à ses employés d’être les premiers à pouvoir bénéficier de ce service innovant. Les entreprises qui ont souscrit une assurance santé collective auprès de Vanbreda Risk & Benefits peuvent également s’enregistrer.

Grâce à l'application conviviale et sécurisée de Doktr, les employés peuvent rapidement consulter un médecin généraliste belge reconnu par le biais d'une consultation vidéo. Depuis son lancement, l'application a déjà convaincu plus de 100.000 utilisateurs enregistrés. La facilité d'utilisation, la disponibilité rapide et la sélection rigoureuse des médecins se traduisent également par un taux de satisfaction élevé des patients, de pas moins de 93 %.

Grâce à la nouvelle couverture des consultations vidéo, les employés ont plus facilement accès aux soins primaires. Ils seront ainsi mieux et plus rapidement guidés dans leurs choix en matière de santé. De plus, l'absentéisme lié aux déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux se réduit. Ils ont également accès à des conseils et astuces saisonniers sous la forme de pages de conseils médicalement vérifiés, de blogs et de bulletins d'information.

Evelyne Lauwers, General Manager Business Development Health Care de Vanbreda Risk & Benefits :

« La prise de conscience de la valeur du bien-être progresse sur le lieu de travail. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette évolution, car la santé est notre plus grande richesse. En collaboration avec Doktr, Vanbreda Risk & Benefits veut contribuer à abaisser le seuil d'accès à des soins de santé de qualité. Nous sommes convaincus que les consultations vidéo avec des médecins généralistes reconnus sont un complément précieux à notre assurance santé collective. »

Jan Van Wijnendaele, Managing Director de Doktr :

« Des employés en bonne santé et un positionnement fort en matière de bien-être sont essentiels pour les entreprises. Nous sommes donc ravis de collaborer avec Vanbreda Risk & Benefits pour améliorer l'accès aux soins pour les entreprises locales et leurs employés. Doktr peut jouer un rôle important à cet égard : nous offrons aux patients un moyen convivial et sécurisé de consulter à distance des prestataires de soins belges reconnus, et permettons aux entreprises d'offrir à leurs employés un accès à des soins hybrides sans tracas administratif. »



À propos de Doktr

Doktr est un fournisseur innovant de services de soins de santé numériques, permettant des consultations vidéo entre les utilisateurs et les prestataires de soins de santé belges accrédités. La plateforme de consultation vidéo accessible a été lancée par Proximus mi-2021 et se distingue par sa grande facilité d'utilisation et sa sécurité tant pour le médecin que pour le patient, avec un taux de satisfaction de 93 %. L'application compte aujourd'hui plus de 300.000 téléchargements et 100.000 utilisateurs enregistrés.

À propos de Vanbreda Risk & Benefits

Vanbreda Risk & Benefits est le premier courtier en assurances en Belgique et est leader du marché au Benelux. Avec plus de 85 ans d'expérience, il offre des solutions sur mesure en matière d'assurance, de gestion des risques et d'avantages sociaux. Grâce à son approche personnelle et à son expertise technique, il est depuis des années un partenaire fiable pour plus de 25.000 organisations.