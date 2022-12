Doktr, l’app de téléconsultation, et AG, leader sur le marché des assurances collectives en soins de santé en Belgique, s’associent pour soutenir l’accessibilité aux consultations digitales. Après un pilote de plusieurs mois auprès des collaborateurs d’AG, un déploiement plus important de l’app est prévu en 2023 vers les entreprises clientes d’AG en assurances collectives soins de santé. Il s’agit là d’un partenariat fort entre deux entreprises belges qui nourrissent les mêmes ambitions : créer un écosystème qui soutient le modèle de soins spécifique belge et le prépare pour un avenir hybride, physique et digital, en matière de consultations.

Extension de l’app Doktr

Déjà plus d’un an que Proximus a lancé l’app Doktr, qui permet aux patients de consulter en ligne un médecin accrédité en Belgique, de manière simple et sécurisée, grâce à une connexion via itsme®. Depuis sa création, Doktr mise sur un dialogue actif et constructif avec d'autres acteurs désireux de contribuer au développement des consultations vidéo.

Nouveau partenariat avec AG pour élargir le panel

Un nouveau partenariat a été conclu entre Doktr et AG dans le but de soutenir l‘utilisation de la consultation par vidéo, afin d’en accroître la notoriété et l’accessibilité.

Concrètement, un pilote a été initié depuis quelques mois au cours duquel les collaborateurs d’AG ont pu utiliser l’app Doktr et ses fonctionnalités. En 2023, l’app Doktr va être déployée plus largement vers les affiliés des entreprises clientes chez AG en assurances collectives soins de santé. Avec une part de marché de plus de 24 %1 dans les assurances collectives soins de santé, AG dispose en effet d’une très large base de clients qui auront accès à l’app Doktr.

Benoit Halbart, Managing Director AG, Employee Benefits & Health Care : « En tant qu’assureur soins de santé de premier plan, AG suit de très près les nouvelles technologies digitales et les innovations dans le domaine de la télémédecine, et l’évolution progressive vers un modèle de soins hybride dans lequel les téléconsultations complètent les consultations traditionnelles de manière judicieuse. Ce modèle présente en effet des avantages non seulement pour le médecin généraliste, mais aussi pour le patient, qui ne doit plus nécessairement se déplacer pour consulter. Nous sommes convaincus, chez AG, que l’avenir est à ce mode de consultation hybride qui apporte une flexibilité supplémentaire aux patients. Et nous voulons le promouvoir durablement. Raison pour laquelle nous soutenons Doktr dans le déploiement continu de l’app de téléconsultation. »

Concrètement l’accès à l’app sera directement intégré dans la propre application « soins de santé » d’AG, l’AG Health app. Dans le même temps, AG ajoutera de nouveaux services dans son app. « En proposant cette app à nos propres collaborateurs d’abord, nous avons compris que cela augmentait sa crédibilité et la confiance des potentiels utilisateurs. Nous avons donc décidé de la mettre en avant également auprès de nos clients employeurs. L’objectif ? Augmenter l’accès aux soins de première ligne pour les employés des sociétés », explique Benoit Halbart.

Jan Van Wijnendaele, Managing Director de Doktr : « Avec Doktr, nous voulons relier les patients et les prestataires de soins de santé d'une manière sûre et conviviale. L'accessibilité aux soins de santé pour les employés d’entreprises est également importante. Nous sommes donc heureux de mettre Doktr à la disposition des entreprises clientes chez AG et de leurs employés. C'est une nouvelle étape dans notre ambition d'utiliser Doktr aussi largement que possible pour soutenir l'écosystème local. »

À propos d’AG

Avec une part de marché globale (fin 2021) de 23,1 %, AG est le leader sur le marché des assurances en Belgique. La compagnie distribue ses produits via différents canaux, ce qui lui permet de servir chaque client de la manière qui lui convient le mieux : via les courtiers indépendants et les agents Fintro, via les agences de BNP Paribas Fortis et de bpost banque, et en direct vers les grandes entreprises et les secteurs professionnels pour leurs assurances de groupe. En assurances collectives soins de santé, AG a une part de marché de 24,1 % et compte environ 1 million d’affiliés. AG emploie plus de 4.300 collaborateurs spécialisés. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.ag.be .