Comment traiter les problèmes de peau en hiver

En hiver, l'air est plus sec, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et il est donc important de prendre davantage soin de sa peau. Adoptez donc une approche préventive pour éviter les problèmes de peau.

Avec le froid, notre peau se rétracte et nous devons tout faire pour éviter qu'elle ne se dessèche plus que nécessaire ⏤ Christina Wallin, spécialiste en médecine générale

Si la peau devient sèche, c'est le signe qu'elle manque d'hydratation et de graisse. Elle perd alors son élasticité et devient plus fragile. Une peau sèche est aussi davantage exposée à diverses maladies, telles que l'eczéma et les infections cutanées.

C'est pourquoi il est bon de préparer son épiderme à l'hiver et de bien l'hydrater. Il existe de nombreuses crèmes hydratantes et lotions efficaces, disponibles en pharmacie sans ordonnance, explique le Dr Wallin.

Pourquoi la peau est-elle sèche en hiver ?

La peau est affectée par l'humidité. Une faible humidité entraîne un dessèchement plus rapide des couches supérieures de la peau.

Lorsqu'il gèle, l'humidité se réduit à un minimum. Lorsque l'air déjà sec entre dans le bâtiment et se réchauffe, l'air intérieur devient très sec.

L'appel à l'aide de la peau

Lorsque la peau devient sèche, elle peut prendre une teinte rouge ou grisâtre, en fonction de la couleur de la peau à l'état naturel. La peau peut se tendre, s'écailler et susciter des démangeaisons. Les endroits où la peau est le plus susceptible de se déshydrater sont les coudes, les genoux, les tibias, les mains et les pieds.

Ces réactions sont souvent pour la peau une manière de manifester qu'elle en a assez et a besoin d'aide. Lorsque la peau devient rouge, sèche et démange, c'est parce que sa couche protectrice externe est endommagée, explique le Dr Wallin.

Vous pouvez faire certaines choses pour limiter le risque de problèmes de peau en hiver, ou pour réduire les symptômes s'ils surviennent.

Lorsque vous vous lavez

Utilisez une lotion qui ne dessèche pas la peau. Remplacez le savon par de l'huile de bain ou de douche ou des produits doux. Si la peau de votre visage est trop sèche, vous pouvez utiliser une crème ou une lotion nettoyante.

Séchez votre visage délicatement. Séchez votre peau en la tapotant après la douche ou le bain au lieu de la frotter avec une serviette.

Essayez de ne pas prendre trop souvent de douche ou de bain tant que les problèmes de peau persistent.

Lorsque vous appliquez de la crème

Appliquez régulièrement de la crème sur votre peau. Trouvez un produit doux, efficace et qui vous convient bien. Choisissez de préférence des crèmes hydratantes contenant des substances qui retiennent l'humidité, telles que le glycérol, l'urée ou le propylène glycol. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

En cas de démangeaisons

Essayez autant que possible de résister à l'envie de vous gratter. Évitez de vous gratter, frotter ou d'arracher la peau irritée. Cela peut aggraver le problème.

Évitez la chaleur

La chaleur peut aggraver les démangeaisons. Il est donc conseillé de rester au frais et de porter des vêtements amples. Vous pouvez également baisser la température de votre chambre à coucher ou utiliser une couette fine.

Quand est-il temps de demander de l'aide ?

Dans la plupart des cas, les mesures décrites ci-dessus permettront de vous débarrasser de vos problèmes de peau.

Toutefois, en cas de démangeaisons prononcées et persistantes, ou si votre peau présente un aspect anormal, il est préférable de contacter un médecin traitant pour évaluer vos symptômes.

