Comment choisir la meilleure crème solaire ?

Différence entre les diverses crèmes solaires

Il existe une grande variété de crèmes solaires, présentant des consistances, des facteurs de protection solaire et des contenus différents. En ce qui concerne la consistance, la protection peut se présenter sous différentes formes : stick, spray, mousse ou crème. Choisissez la forme qui vous convient le mieux.

L'objectif de base revient, en principe, à protéger la peau contre deux types de rayonnement, soit les UVA et les UVB, de deux manières différentes : par une protection physique ou chimique.

Quelle est la différence entre les rayons UVA et UVB ?

Les rayons UVB provoquent une rougeur de la peau et des brûlures en cas d'exposition prolongée au soleil. Les brûlures peuvent entraîner un cancer de la peau.

Les UVA, qui constituent la majorité des rayons du soleil, pénètrent plus profondément dans la peau. Ils provoquent un assombrissement des pigments, avec à la clé une brûlure, mais aussi un épaississement et un vieillissement prématuré de la peau. Les UVA peuvent également provoquer un cancer de la peau.

Quelle est la différence entre protection physique et protection chimique ?

Les filtres UV physiques sont constitués de dioxyde de titane et/ou d'oxyde de zinc, de minuscules particules minérales qui réfléchissent les rayons UV. Les filtres physiques se reconnaissent par leur blancheur et leur texture légèrement collante. Ils sont souvent utilisés dans les crèmes solaires pour enfants.

Les filtres UV chimiques absorbent les rayons UV au lieu de les réfléchir, en les transformant en rayons inoffensifs par le biais d'une réaction chimique.

Quel est l'impact dans l'optique d'une protection étendue ?

Certains ingrédients protègent mieux contre les UVA, d'autres protègent mieux contre les UVB.

L'oxyde de zinc est le seul ingrédient offrant la protection la plus large, c'est-à-dire une protection optimale tant contre les UVA que contre les UVB. Il s'utilise souvent dans les produits de protection solaire destinés aux enfants. Les produits à forte teneur en oxyde de zinc présentent l'inconvénient de rendre la peau blanche et collante.

De nombreux produits combinent différents ingrédients, afin d'offrir une large protection contre les UVA et les UVB, tout en utilisant une texture confortable au contact.

Que signifie SPF ?

L'abréviation SPF est l'acronyme de Sun Protection Factor (facteur de protection solaire). Ce facteur indique le degré de protection contre les UVB qu'offre un produit, c'est-à-dire le nombre de fois que la peau peut résister à la dose de soleil sans rougir et brûler, comparé à une peau ne bénéficiant pas de cette protection.

Le SPF ne donne aucune indication sur la protection contre les rayons UVA. Il convient donc de toujours vérifier que le produit protège à la fois contre les UVA et les UVB.

Pourquoi est-il important de vérifier la protection UVA d'une crème solaire ?

Le risque de cancer de la peau est lié à la fois aux rayons UVA et UVB. Les rayons UVA pénètrent plus profondément dans les couches de la peau et causent des dommages à long terme, tels que le vieillissement prématuré de la peau. Le niveau de protection contre les UVA doit être au moins égal au tiers de celui fourni contre les UVB. Les produits offrant une protection complète contre les UVA portent la mention "UVA" entourée d'un cercle.

Pourquoi existe-t-il des produits de protection solaire spécifiques pour les enfants ?

Il est recommandé, pour ces derniers, d'utiliser des produits solaires résistant à l'eau, avec un indice de protection de 30 à 50 et une protection complète contre les UVA. Les enfants ont une peau beaucoup plus sensible, plus fine et moins pigmentée que les adultes. De ce fait, leur peau brûle plus facilement. Les enfants de moins d'un an doivent être préservés de toute exposition au soleil.

La crème solaire complète la protection offerte par les vêtements. Il est souvent conseillé d'utiliser, pour les enfants de moins de deux ans, des produits contenant des filtres physiques, qui provoquent moins d'irritations cutanées. Il est également important d'opter pour des produits qui ne contiennent pas de nanoparticules ni de perturbateurs endocriniens ou d'allergènes.

Voici quelques conseils pour vous protéger du soleil :