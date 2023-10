Accès à Doktr via My Care by AG

Outre un aperçu pratique de vos polices d'assurance, AG vous offre, via l'app MyAG Employee Benefits, la possibilité d'accéder à de nombreux services supplémentaires. My Care by AG vous aide non seulement à rester en bonne santé mentale et physique, mais aussi à vous rétablir plus rapidement.

Cette solution complète prévoit également un accès garanti et facile à un médecin belge agréé via l'app Doktr.