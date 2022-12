Om het voor huisartsen en praktijken nog eenvoudiger te maken om videoconsultaties met hun patiënten te organiseren start Doktr samenwerkingen met meerdere aanbieders van afsprakensystemen in België. Hierdoor is het voor een arts of praktijk makkelijk, en zonder wijzigen van agendasysteemleverancier, om naast fysieke consultaties nu ook videoconsultaties via Doktr in de dagelijkse praktijkwerking uit te voeren.

Doktr bevat ook een digitale betaalmodule via Payconiq om het remgeld onmiddellijk tijdens het videoconsult in de app af te rekenen tussen patiënt en arts.

Eerder dit jaar voegde Doktr de toegang tot de ‘vaste huisarts’ in de Doktr-app toe voor de patiënt waardoor die makkelijk een afspraak kan plannen voor een videoconsultatie met zijn/haar vaste huisarts. Door de samenwerkingen met de agenda-aanbieders, kunnen artsen die voor Doktr kiezen, nu ook hun video-afspraken mee ingepland krijgen in hun bestaande agenda. Hierdoor verhoogt de efficiëntie van de arts in combinatie met een zeer rijke gebruikerservaring voor zijn/haar patiënt via de Doktr-app.

Doktr startte samenwerkingen met de volgende afsprakenaanbieders: Doctena , Afspraken.be , Introlution en MYA . Met andere aanbieders lopen gesprekken.