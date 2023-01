Blijf realistisch

De eerste stap tot succes is het stellen van realistische en haalbare doelen en ‘tussendoelen’. Vaak moet je met kleine stappen beginnen om bij grote dromen te komen. De reden waarom een doel vaak niet lukt, is omdat het niet realistisch is. Het behalen van gemakkelijke tussendoelen maakt namelijk dat je gemotiveerd blijft om je daadwerkelijke doel te bereiken. Wil je bijvoorbeeld sparen voor die ene reis waar je altijd al over gedroomd hebt? Zet dan elk maand een realistisch budget opzij. Wil je paar kilo’s kwijt? Eet gezonder en evenwichtig maar gun jezelf ook pleziertjes.

Zet slimme doelen

Zorg ervoor dat je je doel kan meten. Zeg bijvoorbeeld niet: ik wil gezond en fit zijn in 2023, maar zeg liever: ik wil 2-3 keer per week sporten.

Om een overzicht te houden van je huidige situatie, wat je wilt bereiken en hoe je daar wilt komen, maak je best een plan. Verwerk je tussen- en einddoelen in een tijdsplan en probeer je hier zo goed mogelijk aan te houden. En nog beter, schrijf je vorderingen op, want elke stap vooruit motiveert!

Beloon jezelf

Ben je goed bezig en heb je een tussendoel bereikt? Beloon jezelf! Wel belangrijk hierbij is jezelf te belonen met iets wat jouw goede voornemen niet in de weg staat.

Bij het behalen van tussendoelen beloon je jezelf met kleine beloningen, en een grote beloning bij het behalen van het einddoel. Verwen jezelf door iets wat je altijd al wou doen, misschien eens relaxen met een heerlijk dagje naar de sauna? Alle kleine successen in het leven verdienen gevierd te worden!

Schrijf je voornemens op en hang ze op een zichtbare plaats

Door je doelen op te schrijven en ze op plaatsen te hangen waar je ze dagelijks tegenkomt zorgt ervoor dat je ermee in contact blijft en ze niet vergeet.

Praat erover en zet doelen samen met iemand anders

Houd je voornemen niet geheim. Praat erover met vrienden, familie en collega’s. De mensen om je heen in je dagelijks leven hebben de grootste invloed op je. Zij kunnen je ook helpen om je doel te bereiken en je extra te motiveren. Misschien heeft één van hen ook hetzelfde doel en kunnen jullie er samen aan werken? Dit geeft dan nog een extra steuntje in de rug!

Volhouden

Last but not least… Volhouden! Het is aangetoond dat het 21 dagen duurt tot een nieuwe activiteit een gewoonte wordt. Het duurt dan ook 6 maanden voordat het een deel van je persoonlijkheid wordt.

Is het nog steeds niet gelukt om je goede voornemen vol te houden? Denk er een dag over na, bedenk voor jezelf waar het fout gaat. Herschrijf je plan en herpak jezelf!

Succes!