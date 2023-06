Mijn CM-app integreert met Doktr voor toegankelijke zorg

De Christelijke Mutualiteit (CM) heeft onlangs de koppeling tot de Doktr-app toegevoegd aan hun vernieuwde Mijn CM-app, waardoor gebruikers gemakkelijk toegang krijgen tot eerstelijnszorg in België. Dankzij deze integratie van Doktr kunnen leden van CM nu hun vaste huisarts of een beschikbare erkende arts spreken via de app. Deze link biedt CM-leden gemakkelijk de zorg die ze nodig hebben.

Partners sinds 2022

Sinds 2022 werken CM en Doktr samen om te bouwen aan de toekomst van de gezondheidszorg en hoogwaardige zorg te bieden aan patiënten. Zo creëren ze een hybride zorgmodel waarin alle patiënten kwalitatieve zorg kunnen krijgen. Tegelijkertijd houden ze rekening met de noden en wensen van artsen en zorgverleners.

Doktr aanwezig in de Mijn CM-app

Doktr is een totaaloplossing voor videoconsultaties, waar gebruiksgemak voor arts én patiënt centraal staan. Dankzij de gebruiksvriendelijke ervaring behaalt Doktr een klantentevredenheid van 93% voor meer dan 90.000 geregistreerde gebruikers.

Met de geïntegreerde Doktr-app hebben CM-leden de mogelijkheid om snel medische hulp te krijgen zonder een afspraak te maken, en dit vanuit het comfort van hun huis of waar ze ook zijn. Na het inloggen met itsme® zorgt de gebruiksvriendelijke interface van Doktr ervoor dat je binnen enkele minuten al in videocontact kan staan met je eigen huisarts of een beschikbare arts in België. Na beëindiging van het gesprek blijft de conversatie nog 24 uur open, zodat zowel de gebruiker als de arts kunnen terugkijken of bijkomende vragen kunnen stellen.

Waar vind je ons?

Ben je CM-lid? Je vindt de Doktr-app in de Mijn CM-app wanneer je naar de homepage navigeert en de tegel ‘Videogesprek' selecteert. Hier vind je de Doktr-app waarmee je je eigen huisarts of een beschikbare huisarts in het Doktr-netwerk kan raadplegen. Of je nu wel of geen CM-lid bent, je kan ook direct toegang krijgen tot de Doktr-app in de App Store of Play Store. Zo blijft een dokter binnen handbereik!