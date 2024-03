BMI: maakt het uit?

Wat is de BMI?

Om te bepalen of je gewicht gezond is, wordt vaak een maatstaf gebruikt, de BMI (Body Mass Index). Het voordeel van de BMI ten opzichte van het simpelweg controleren van je lichaamsgewicht is dat de BMI rekening houdt met je lengte. Als je lang bent, is het normaal om meer te wegen dan wanneer je klein bent. Een normale BMI wordt geacht tussen 18,5 en 24,9 te liggen.

De BMI is niet geschikt voor alle lichamen

Het nadeel is dat de BMI geen rekening houdt met hoeveel van je gewicht uit spieren bestaat en hoeveel uit vet. Ook wordt er geen rekening gehouden met de vorm van je lichaam, terwijl bekend is dat veel vet rond de buik slechter is voor je gezondheid.

Voor deze groepen is de BMI-meting minder geschikt:

Kinderen

Zwangere vrouwen

Zeer gespierde mensen

Oudere mensen

De BMI is ontworpen voor mensen met een lichte huidskleur

Een ander nadeel is dat het onderzoek waarop de BMI gebaseerd is overwegend uitgevoerd werd op mensen met een lichte huidskleur. Vervolgens is gebleken dat de meting niet zo nauwkeurig is voor mensen met een donkere huidskleur of van Aziatische afkomst.

Volgens Amerikaanse studies heeft de BMI de neiging om gezondheidsrisico’s bij mensen met een donkere huidskleur te overschatten en gezondheidsrisico's bij Aziaten te onderschatten.

De BMI moet worden gebruikt in combinatie met andere maatstaven

De conclusie is dat de BMI een nuttige maatstaf is om een discussie te voeren over een gezond gewicht. Het is echter belangrijk om de beperkingen ervan te erkennen: de BMI alleen volstaat niet om potentiële gezondheidsrisico's te beoordelen.

Een goede aanvulling op de BMI is de tailleomtrek, die niet groter mag zijn dan 80 cm bij vrouwen en 92 cm bij mannen. Een tailleomtrek van meer dan 88 cm bij vrouwen en 102 cm bij mannen wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten.