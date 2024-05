Hoe kies je de beste zonnecrème?

Verschil tussen zonnecrèmes

Er bestaat een grote verscheidenheid aan zonbeschermingsproducten, met een verschillende consistentie, zonbeschermingsfactor en samenstelling. Het kan gaan om een stick, spray, mousse of crème. Kies de consistentie die jij het aangenaamst vindt.

In principe komt het erop neer dat je je huid beschermt tegen twee soorten straling, uv A en uv B, op twee verschillende manieren: met fysische of chemische bescherming.

Wat is het verschil tussen uv A- en uv B-straling?

Uv B-straling zorgt ervoor dat de huid rood wordt en verbrandt als we te lang in de zon zijn. Dit kan uiteindelijk leiden tot huidkanker.

Uv A vormt de meerderheid van de zonnestralen en dringt dieper door in de huid. Deze straling zorgt ervoor dat het pigment donkerder wordt zodat we verbranden, maar ook dat de huid dikker wordt en vroegtijdig veroudert. Uv A kan uiteindelijk ook huidkanker veroorzaken.

Wat is het verschil tussen fysische en chemische bescherming?

Fysische uv-filters bestaan uit titaniumdioxide en/of zinkoxide, kleine minerale deeltjes die uv-straling weerkaatsen. Fysische filters zijn te herkennen aan hun witte en licht kleverige uitzicht. Ze worden vaak gebruikt in zonnecrèmes voor kinderen.

Chemische uv-filters absorberen uv-straling in plaats van deze te weerkaatsen, en zetten ze via een chemische reactie om in onschadelijke straling.

Wat betekent het om een brede bescherming te hebben?

Sommige ingrediënten beschermen het beste tegen uv A, andere tegen uv B.

Zinkoxide is het ingrediënt met de breedste bescherming en het enige ingrediënt dat optimale bescherming biedt tegen zowel uv A als uv B, en wordt vaak gebruikt in zonnebrandproducten voor kinderen. Een nadeel is dat producten met veel zinkoxide de huid wit en plakkerig maken.

Veel producten combineren verschillende ingrediënten om een brede bescherming tegen zowel uv A als uv B te bieden, terwijl de textuur comfortabel aanvoelt.

Wat betekent SPF?

SPF staat voor Sun Protection Factor en geeft aan hoeveel uv B-bescherming een product biedt, met andere woorden hoeveel keer de huid de dosis zon aankan zonder rood en verbrand te raken in vergelijking met onbeschermde huid.

De SPF zegt niets over de bescherming tegen uv A-straling. Daarom moet je altijd controleren of het product zowel tegen uv A als uv B beschermt.

Waarom is het belangrijk om de uv A-bescherming van een zonnecrème te controleren?

Het risico op huidkanker is gekoppeld aan zowel uv A- als uv B-straling. Uv A-straling dringt dieper door in de huid en veroorzaakt schade op langere termijn, zoals vroegtijdige huidveroudering. Het beschermingsniveau tegen uv A moet ten minste overeenstemmen met een derde van de bescherming tegen uv B. Producten die volledige bescherming tegen uv A bieden, worden gelabeld met een cirkel met de vermelding ‘UVA’.

Waarom zijn er speciale zonbeschermingsproducten voor kinderen?

Voor kinderen worden producten aanbevolen die waterbestendig zijn, een beschermingsfactor van 30 tot 50 hebben en volledige uv A-bescherming bieden. De huid van kinderen is veel gevoeliger, dunner en heeft niet zoveel pigment als die van volwassenen. Hierdoor verbranden kinderen sneller. Kinderen jonger dan één jaar mogen helemaal niet in de zon.

Zonnecrème vormt een aanvulling op kleding. Er wordt vaak geadviseerd voor kinderen tot twee jaar producten met fysische filters te gebruiken omdat deze minder huidirritatie veroorzaken. Het is ook belangrijk om producten te kiezen die geen nanodeeltjes bevatten en vrij zijn van hormoonontregelaars of allergenen.

Hoe kan ik mezelf het beste beschermen tegen de zon?

Hier zijn enkele tips om jezelf tegen de zon te beschermen: