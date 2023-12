Is het mogelijk om slimmer te trainen voor betere resultaten in minder tijd? We vroegen fysiotherapeut Marcus Idoff naar zijn beste tips om effectiever te trainen.

1. Weet wat je wilt bereiken

Het lichaam is plastisch, wat betekent dat het goed wordt in wat je traint en zich aanpast aan de belasting waaraan het wordt blootgesteld. Daarom moet je eerst nadenken over wat je wilt bereiken en welke lichaamsbouw je wilt krijgen.

Wil je bijvoorbeeld lange afstanden of korte afstanden lopen, goed zijn in één sport, zware gewichten tillen of gewoon ‘allround’ zijn? Helaas is het niet mogelijk om in alles de beste te zijn. Concentreer je dus op de training die leidt tot je doelen.

2. Beweeg genoeg wanneer je sport

Zodra je je doel hebt gekozen, zoals sneller, sterker of mobieler worden, is het belangrijk dat je je lichaam voldoende uitdaagt om te verbeteren.

3. Train meerdere gewrichten tegelijkertijd

Maak je training efficiënter door meerdere gewrichten tegelijk te trainen. Zo kun je de sporttijd verkorten en toch betere resultaten behalen.

Doe bijvoorbeeld squats (kniebuigingen) en deadlifts in plaats van veel verschillende beenoefeningen op machines. Of waarom niet wat krachttraining toevoegen aan je cardiotraining door enkele squats te doen tijdens of na het hardlopen?

4. Vermijd eentonige oefeningen

Door steeds dezelfde bewegingen of oefeningen te doen, is de kans groter dat je een overbelastingsblessure oploopt. Zorg dus voor variatie.

Bankdrukken kun je bijvoorbeeld met een stang, met halters, met beide armen tegelijk of met één arm, en onder verschillende hoeken.

5. Kies voor lichaamsbeweging met hoge intensiteit

Lichaamsbeweging met een hoge intensiteit levert de grootste gezondheidsvoordelen op. Alle lichaamsbeweging is goed, maar oefeningen met een hoge intensiteit, dat wil zeggen oefeningen met een hoge hartslag, leveren de meeste gezondheidsvoordelen op.

6. Behoud je motivatie

De beste trainingsresultaten worden bereikt met continuïteit, niet met sporadische en intensieve trainingsperioden. Daarom is het belangrijk om je motivatie op peil te houden.

Het beste is om redelijke doelen te stellen, je training te plannen (met rustdagen), de resultaten te documenteren om verbeteringen te zien, en op lange termijn te denken.

7. Herstel

Rusten is net zo belangrijk als sporten, en dit is waar veel mensen in de fout gaan. Om goede trainingsresultaten te behalen, heeft het lichaam herstel nodig. Rust en voeding dus.

Zonder rust kan je lichaam zich niet heropbouwen, waardoor je minder goed presteert en meer kans hebt op blessures.

Na deze tips zin gekregen om (terug) aan de slag te gaan? Veel trainingsgenot alvast!