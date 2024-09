Evenwicht in je leven: acht essentiële tips om te herstellen van stress

Integreer deze gezonde gewoonten voor een evenwichtig leven:

1. Verlaag het geluidsniveau in je omgeving. Harde en lawaaierige geluiden kunnen stress verhogen. Heb je geen controle over de geluiden om je heen, gebruik dan oordopjes of een hoofdtelefoon met geluidsdemping.

2. Knuffel meer. Knuffelen, vooral lange knuffels met precies de juiste hoeveelheid druk, stimuleert het deel van het zenuwstelsel dat ons kalmeert.

3. Draai negatieve gedachten om. Neem de tijd om naar je gedachten te luisteren. Probeer voor elke zelfkritische gedachte die opkomt drie positieve gedachten te vinden om je focus te verleggen. Maak bijvoorbeeld een lijst van alle dingen waarvoor je dankbaar bent in je leven. Positieve gedachten stimuleren positieve emoties, die op hun beurt de impact van stress verminderen.

4. Vrolijk jezelf op. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar jezelf aanmoedigen met positieve boodschappen, zoals ‘dit gaat goed’, ‘ik ben sterk en ik kan dit’, is heel belangrijk.

5. Stel prioriteiten. Als je lichaam op volle toeren draait, is het makkelijk om snel een heleboel dingen tegelijk te doen. Probeer zorgvuldig prioriteiten te stellen, doe wat je moet doen en kies er dan voor om je ambitieniveau waar mogelijk te verlagen. Zorg dat je niet te veel doet, maar zoek tijd om tot rust te komen.

6. Neem effectieve pauzes. Regelmatig pauzes nemen gedurende de dag is een goede manier om stress tegen te gaan. Lees hier meer over de beste manier om pauzes te nemen.

7. Verveel je. Na een intense fase treedt vaak rusteloosheid op en kan het leven leeg en saai aanvoelen. Begin niet meteen aan nieuwe projecten, maar houd halt en laat je hersenen even bijkomen. Dit zijn heel normale gevoelens, die vanzelf weer overgaan.

8. Trek het bos in. Zogenaamde bosbaden, waar je de indrukken van het bos over je heen laat spoelen, verminderen het niveau van stresshormonen in je lichaam.

Kun je nog tips gebruiken? Ontdek nog meer acties die je kunt ondernemen in het artikel ‘Acht tips om je dagelijkse stress in evenwicht te brengen’.