Acht tips om je dagelijkse stress in evenwicht te brengen

Stresshormonen tegengaan

Fysiologisch gezien gaat herstel over het opruimen van stresshormonen in het lichaam. De hormonen die vrijkomen bij stress zorgen er bijvoorbeeld voor dat spieren opspannen, hart en longen harder werken en de spijsvertering vertraagt. Dit kan geweldig zijn als we geconcentreerd en efficiënt moeten zijn, maar voortdurend rondlopen met hoge stressniveaus zet het lichaam onder druk en verhoogt het risico op slaapproblemen, depressie, angst, chronische ontstekingen, dementie en hart- en vaatziektes, om er maar een paar te noemen.

Herstel maakt andere hormonen vrij, wat zorgt voor gemoedsrust en een positievere kijk op het leven.

Acht tips om met stress om te gaan

Hier zijn enkele tips om je te helpen een beter evenwicht te vinden in tijden van stress:

1. Besteed aandacht aan basisbehoeftes. De beste manier om stress in evenwicht te houden is door extra aandacht te besteden aan basisgezondheidsfactoren, zoals minstens zeven uur slaap per nacht en gezond eten op regelmatige tijdstippen. Zo leg je een stevige basis voor je gezondheid.

2. Vul aan met lichaamsbeweging. De volgende stap is extra aandacht besteden aan lichaamsbeweging. Tijdens stressvolle periodes is het gemakkelijk om lichaamsbeweging over te slaan. Doe het tegenovergestelde, geef lichaamsbeweging prioriteit en voeg gerust een extra sessie toe wanneer je leven in een hogere versnelling komt. Lees meer over 6 tips om lichaamsbeweging in je werkdag te brengen.

3. Verlies je omgeving niet uit het oog. Een actief sociaal netwerk van familie en vrienden is een sterke gezondheidsfactor. Neem je tijd om contact te houden met je dierbaren. Het biedt weerstand tegen stress.

4. Diep ademhalen. Ademhalingsoefeningen zijn een doeltreffende manier om je hele systeem te kalmeren. Als je diep ademhaalt, stimuleer je de nervus vagus in het midden van het lichaam, die deel uitmaakt van het lichaamssysteem dat ontspanning en herstel regelt.

5. Rek je spieren. Spieren raken meer gespannen als je gestrest bent. Je kunt eenvoudige oefeningen doen om je lichaam te strekken, zoals diep inademen, je handen recht omhoog strekken en ze laten zakken terwijl je uitademt.

6. Maak een stevige wandeling. Een stevige wandeling of tien minuten de trap op en neer lopen kan wonderen doen voor het reinigen van je systeem na een stressvol moment. Kun je ook nog naar buiten voor frisse lucht, dan krijg je extra energie van het zonlicht.

7. Lach meer. Lachen werkt op veel manieren helend. Het verlaagt je stresshormonen en maakt je positiever.

8. Luister naar rustige muziek. Rustige muziek waar je graag naar luistert, heeft een herstellend effect na een stressvol moment.