De herfstgolf boet aan kracht in, de coronacijfers zakken opnieuw

Tussen 18 en 24 oktober werden er dagelijks gemiddeld 102 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, dit komt neer op een daling van 6% in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. Ook de aantal coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen kent een daling (-6%). Er liggen in totaal iets minder dan 1.500 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen. Enkel bij het aantal patiënten op de de intensieve zorg is een toename van 12% vast te stellen. Er liggen iets minder dan 90 coronapatiënten op de intensieve zorgen.

Ondertussen is men ook volop bezig met de boosterprikken. In totaal hebben bijna 3,2 miljoen Belgen een boosterprik gekregen. De meeste herhaalprikken zijn de afgelopen week toegediend aan de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 33,8%. De vaccinatiegraad voor 70-plussers is 45,8% en voor 80-plussers 45,5%.

Voor wie is de herhaalprik geschikt? Voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste zijn mensen vanaf 60 jaar en ouder, of die dit jaar 60 worden, mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik en 3 maanden na een besmetting met corona.

Wat moet je weten over het coronavirus?

De belangrijkste symptomen:

Hoest

Kortademigheid

Koorts

Spierpijn

Vermoeidheid

Verlies van geur- en smaakzin

Verstopte neus

Keelpijn

Diarree

Sommige mensen hebben het coronavirus zonder symptomen te vertonen.

Hoe wordt het overgedragen?

Als je hoest of niest vliegen er druppels in de lucht. De meeste besmettingen gebeuren door nauw contact, dit wil zeggen: meer dan 15 minuten in contact met een positief persoon, op minder dan 1,5m. Soms kan het zijn dat de druppels in de lucht blijven hangen en dat er dan mensen ook besmet geraken op meer dan 1,5m, maar dat is minder voorkomend. Indirect kan je ook besmet geraken, door besmette voorwerpen en oppervlakten (deurklinken,…) aan te raken.

Wanneer een arts raadplegen?

Ben je een hoog risicopatiënt? (Zwangerschap, diabetes, hart-of nierziekten, lever- of longziekten, kankerpatiënt,…) of verergeren je symptomen en duren ze langer dan 5 dagen? Dan kan je best voor de zekerheid een arts contacteren. Via de Doktr-app kan je een arts raadplegen en je symptomen bespreken en indien nodig een testcode aanvragen.

Bronnen:

