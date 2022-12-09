Raadpleeg eenvoudig een erkende huisarts online

Als Allianz-verzekerde met een hospitalisatieverzekering krijg je toegang tot digitale zelfzorg die je helpt om actief en zelfstandig met je gezondheid om te gaan. Denk aan betrouwbare informatie en zelftesten rond thema’s zoals stress, slaap en mentale veerkracht, altijd beschikbaar wanneer het jou uitkomt.

Heb je medisch advies nodig? Dan kun je rekenen op vijf gratis videoconsultaties met een erkende huisarts via de Doktr-app.
Krijg meteen hulp en advies

Medisch advies binnen handbereik

Allianz en Doktr maken het eenvoudig om snel een huisarts te spreken via je smartphone. Geef aan in de Doktr-app dat je verzekerd bent door Allianz;

  • Vijf gratis videoconsultaties per jaar
  • Waar en wanneer je wilt, zonder lange wachtijden
  • Voorschriften en attesten digitaal bezorgd of op je eID
  • Volledig vertrouwelijk en veilig
Leer jezelf kennen met de zelftesten

Beschermd de winter in

Spreek een huisarts in 5 eenvoudige stappen

  1. Log in

    Download de Doktr-app en registreer met itsme®. Zo krijg je snel en veilig toegang.

  2. Kies voor een beschikbare arts en identificeer je verzekeraar

    Duid een van je symptomen aan en geef aan dat je recht hebt op terugbetaling via Allianz. Je spreekt dan met een ervaren, beschikbare Belgische arts. Je kunt ook je vaste huisarts raadplegen als die al aangesloten is.

  3. Intake

    Beantwoord eerst enkele korte vragen over je symptomen. Zo kan de dokter zich voorbereiden en je nog beter helpen!

  4. Videogesprek

    De huisarts stuurt je een bericht en start de videoconsultatie. Je ontvangt een melding op je smartphone.

  5. Nazorg en documenten

    Je krijgt een samenvatting van het advies in de app. Te ziek om te werken? Dan ontvang je ook een digitaal afwezigheidsattest. Heeft de dokter medicatie voorgeschreven? Dan vind je de documenten via de app of op je eID.

Waarvoor kan ik de Doktr-app gebruiken?

Eenvoudige klachten
Koorts, hoofdpijn of maagklachten? Ontvang direct hulp en advies bij veelvoorkomende ziektes en klachten zoals griep en COVID-19.
Chronische zorg en opvolging
Wissel fysieke en videoconsultaties met elkaar af voor de opvolging van chronische aandoeningen. Ook bloedresultaten bespreek je makkelijk vanop afstand.
Mentale gezondheid
Last van angsten, depressie of burn-out? De huisarts helpt je om erover te praten en kan je doorverwijzen naar een psycholoog.
Huidproblemen
Uitslag, acne of een ander huidprobleem?  Een huisarts kan advies geven! Zo wacht je geen maanden op een afspraak met een dermatoloog.
Digitale ziektebriefjes
Besluit de huisarts dat je te ziek bent om te werken? Dan ontvang je onmiddellijk na de videoconsultatie een digitaal ziektebriefje in de app.
In het buitenland
Ga zorgeloos op reis met de Doktr-app. Krijg ook in het buitenland medisch advies van een huisarts die Nederlands spreekt.

Heb je nog vragen? Raadpleeg Allianz of onze FAQ.
Vind je ook hier geen antwoord op je vraag? Contacteer ons dan via customerservice@doktr.be.
Let erop dat je nooit persoonlijke informatie deelt via deze weg.

Spreek snel met een huisarts of psycholoog online

  • Één app voor fysieke en mentale zorg
  • Zonder wachttijden
  • Waar je ook bent
