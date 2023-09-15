Eenvoudige klachten Koorts, hoofdpijn of maagklachten? Ontvang direct hulp en advies bij veelvoorkomende ziektes en klachten zoals griep en COVID-19.

Chronische zorg en opvolging Wissel fysieke en videoconsultaties met elkaar af voor de opvolging van chronische aandoeningen. Ook bloedresultaten bespreek je makkelijk vanop afstand.

Mentale gezondheid Last van angsten, depressie of burn-out? Spreek met een psycholoog vanuit het comfort van je eigen huis.

Huidproblemen Uitslag, acne of een ander huidprobleem? Een huisarts kan advies geven! Zo wacht je geen maanden op een afspraak met een dermatoloog.

Digitale ziektebriefjes Besluit de huisarts dat je te ziek bent om te werken? Dan ontvang je onmiddellijk na de videoconsultatie een digitaal ziektebriefje in de app.