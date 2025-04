Wat is lage rugpijn?

Lage rugpijn is elke pijn in de onderrug.

Er zijn verschillende soorten pijn:

· Lumbago : acute pijn in de onderrug, algemeen bekend als “nierverrekking”.

· Chronische lumbago: aanhoudende pijn in de onderrug.

Lage rugpijn komt vaak voor en is in de meeste gevallen niet ernstig.

Vaak verdwijnt de pijn vanzelf zonder dat je iets hoeft te doen. Soms kan de pijn echter langer aanhouden en meer aandacht vereisen.

Wat zijn de oorzaken van lage rugpijn?

De onderrug wordt ook wel de lumbale wervelkolom genoemd. Rugpijn in dit gebied komt vaak voor en kan verschillende oorzaken hebben. Pijn in de onderrug kan bijvoorbeeld ontstaan door een slechte werkhouding of overbelasting, zoals:

Veel zitten, bijvoorbeeld achter een computer

Zwaar tillen

Tillen met een gebogen of gedraaide lichaamshouding

Sport

Lage rugpijn kan ook worden veroorzaakt door medische aandoeningen, waaronder:

Ankyloserende spondylitis (ziekte van Bechterew)

Hernia

Spierspanning

Trauma, bijvoorbeeld spierverrekking

Spondylose (artrose van de rug)

Tijdens de zwangerschap kan lage rugpijn ook optreden door het extra gewicht, een veranderde houding of zwakkere ligamenten. Heel zelden is lage rugpijn het gevolg van skeletmetastasen, veroorzaakt door uitgezaaide kanker.

Lage rugpijn kan soms een teken zijn van een ernstige ziekte. Dit geldt vooral als je ook koorts hebt. Andere symptomen zijn een algemeen gevoel van traagheid, vermageren en malaise.

Heb je deze symptomen, vraag dan medische hulp, zodat de oorzaak kan worden onderzocht.

Hoe herken je lage rugpijn?

Lage rugpijn is een brede term die verschillende soorten symptomen kan omvatten. De pijn kan bijvoorbeeld stekend, snijdend, kloppend of uitstralend zijn. Ze kan optreden bij bepaalde bewegingen of constant aanwezig zijn.

Een veelvoorkomende vorm van lage rugpijn is pijn die erger wordt bij overbelasting of vermoeidheid . Denk bijvoorbeeld aan een lichte pijn die gedurende een lange werkdag steeds erger wordt, maar vermindert als je op je rug ligt om te rusten. Deze pijn kan vaak worden verlicht door aandacht te besteden aan je houding, regelmatig pauzes in te lassen en je rugspieren te trainen.

Een andere vorm van lage rugpijn is pijn die erger wordt bij bepaalde bewegingen. Dit type pijn kan worden veroorzaakt door verschillende onderliggende aandoeningen, die elk hun eigen symptomen geven.

Behandeling van lage rugpijn

De behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak. Als de rugpijn wordt veroorzaakt door een ziekte, zal de behandeling zich op die oorzaak richten, wat de rugpijn kan verlichten.

Bij rugpijn die niet in verband kan worden gebracht met een specifieke ziekte of door een verkeerde houding worden veroorzaakt, kan een kinesist je helpen. Fysiotherapiesessies kunnen de pijn verlichten en je helpen de juiste bewegingen en houdingen aan te leren.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Het is belangrijk om medische hulp te zoeken in de volgende situaties:

Als een kind rugpijn heeft.

Als je al twee tot drie weken rugpijn hebt, vooral als je ouder bent dan 55 jaar.

Bij rugpijn in combinatie met gewichtsverlies, zeker als je een voorgeschiedenis van kanker hebt.

Zoek direct hulp via spoedgevallen als:

Je rugpijn hebt na een ongeluk of val.

Je naast rugpijn ook gevoelloosheid ervaart in je benen of rond je genitaliën.

Je naast rugpijn ook een zwak gevoel hebt in je benen.

Je rugpijn hebt in combinatie met koorts en/of rillingen.

Veelgestelde vragen

Welke oefeningen helpen tegen lage rugpijn? Oefeningen verlichten de pijn meestal niet meteen, maar helpen wel om gespannen spieren te ontspannen en de rug- en buikspieren te versterken. Dit kan herhaling van de pijn op termijn verminderen. Voer elke oefening vijf tot tien keer uit en herhaal dit twee keer per dag. Oefeningen om je spieren te rekken 1. Knieën optrekken: ga op je rug liggen, trek één knie naar je borst en houd deze dertig seconden vast. Herhaal met het andere been. 2. Een holle rug maken: probeer je rug zo hol mogelijk te maken door je buik naar voren en je billen naar achteren te duwen. Breng je rug daarna weer recht. Voer deze oefening liggend, zittend of op handen en knieën uit. 3. Je onderrug draaien: ga op je rug liggen en buig je knieën. Beweeg je knieën naar links en naar rechts terwijl je schouders op de grond blijven. Oefeningen om je spieren te versterken 1. Buikspieren: ga op je rug liggen. Til je bovenlichaam op en raak je knieën aan. Houd deze positie zo lang mogelijk vast. 2. Rugspieren: ga op je buik liggen. Til je armen en benen op en houd deze positie vast.

