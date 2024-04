Wat is krentenbaard?

Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is een infectie van de huid die wordt veroorzaakt door bacteriën. De infectie wordt gekenmerkt door blaasjes of wondjes die uiteindelijk bedekt geraken met honingkleurige (bruingele) korstjes.

Wat zijn de symptomen van impetigo?

De meest voorkomende vorm van impetigo begint vaak als één of meerdere kleine vlekjes die kunnen jeuken. Op een lichtgekleurde huid zien de plekjes er rood uit, op een donkere huid kan het moeilijker te zien zijn. De plekjes veranderen in met pus gevulde blaasjes die vervolgens bedekt worden met honingkleurige (geelbruine) korstjes.

In sommige gevallen wordt de huid gewoon rood, geïrriteerd en glanzend. Nieuwe blaasjes kunnen ernaast of elders verschijnen.

Krentenbaard komt vaak voor in het gezicht, rond de neus of mond, op de handen en voeten, maar de symptomen kunnen ook elders op het lichaam verschijnen. Het komt vaker voor op een vochtige en geïrriteerde huid, zoals eczeem.

Is krentenbaard besmettelijk?

Krentenbaard is ongevaarlijk maar zeer besmettelijk. Je handen wassen is belangrijk om besmetting van anderen te voorkomen. De infectie wordt verspreid via het wondvocht, dat grote hoeveelheden bacteriën bevat.

De incubatietijd voor impetigo is twee tot drie dagen. De uitslag kan jeuken en trekkerig zijn, en kinderen kunnen gemakkelijk aan de korstjes krabben en de infectie verder verspreiden.

Wat kan kun je zelf doen tegen impetigo?

Je kunt veel zelf doen, vooral om te voorkomen dat de infectie zich verspreidt naar grotere delen van de huid of naar andere mensen. Je kunt de verspreiding van de infectie voorkomen door de volgende maatregelen te treffen:

Was je handen vaak en grondig.

Gebruik wegwerphanddoeken.

Vermijd direct contact met de uitslag. Indien mogelijk kan het een goed idee zijn om de uitslag te bedekken om het risico op infectie te verminderen. Het is belangrijk dat de bedekking droog is, want vocht kan de groei van bacteriën bevorderen en de uitslag verergeren.

Verschoon kleding, kussenslopen en pyjama's elke dag.

Was op ten minste 60 graden Celsius om bacteriën te doden.

Knip de nagels van je kind en probeer ervoor te zorgen dat hij of zij niet aan de wonden krabt.

Veeg handvatten en oppervlakken af die je vaak aanraakt, speelgoed en bij voorkeur ook knuffels, schoon.

Maak fopspenen en babyflessen grondig schoon, en vervang de tandenborstel van je kind.

Besteed extra zorg aan het gebruik van hydraterende crème, zodat de huid niet droog en gebarsten wordt en dus vatbaar is voor infecties. Dat is vooral belangrijk voor kinderen met eczeem.

Houd je kleuter thuis tot de wondjes genezen zijn om besmetting van anderen te voorkomen. Schoolkinderen die oud genoeg zijn om de wonden niet aan te raken en zelf handhygiëne te beoefenen, kunnen naar school gaan. Ze mogen niet sporten of zwemmen tot de uitslag genezen is.

Behandeling van impetigo

Het doel van de behandeling is om de verspreiding van de infectie te voorkomen en de symptomen te verlichten. In de meeste gevallen kun je jezelf behandelen met zorgvuldig wassen en hygiëne. Dat doe je als volgt:

Maak de uitslag schoon door dikke korsten te laten inweken met katoen of een wattenschijfje bevochtigd met water en dit een tijdje aan te brengen voordat je je wast.

Was vervolgens voorzichtig met vloeibare zeep en water. Losse korstjes verdwijnen als je wast, maar verwijder geen korstjes die vastzitten.

Dep voorzichtig droog met een kompres of een stuk zacht papier en gooi weg.

Als extra stap kun je de wonden baden met een antibacteriële chloorhexidineoplossing die verkrijgbaar is bij de apotheek. Laat de wonden vervolgens aan de lucht drogen.

Herhaal dit elke dag, 's ochtends en 's avonds, totdat de uitslag is verdwenen.

Deze maatregelen leiden meestal tot een geleidelijke vermindering van de symptomen en een volledige verdwijning binnen één of twee weken. In sommige gevallen moet de infectie worden behandeld met antibiotica. Dat is bijvoorbeeld het geval als de uitslag grote gebieden beslaat of zich blijft uitbreiden.

Wanneer moet je medische hulp inroepen?

Zoek medische hulp als een van de volgende situaties van toepassing is:

Als de uitslag zich over grote delen van de huid verspreidt en erg hinderlijk is.

Als je kind ook hoge koorts heeft, lusteloos lijkt of op een andere manier wordt beïnvloed.

Als de uitslag steeds terugkomt.

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via video, zonder afspraak. De huisarts kan je helpen bij het beoordelen van de symptomen, je advies geven en een correcte behandeling voorschrijven.

Schreef de dokter medicatie voor? Dan vind je de voorschriften meteen terug in de app of op je elektronische identiteitskaart (eID).

Krijg snel hulp in de Doktr-app

