Pityriasis versicolor (tinea versicolor)

Wat is pityriasis versicolor?

Pityriasis versicolor is een oppervlakkige huidinfectie veroorzaakt door een schimmel. Deze schimmel komt van nature voor op de huid en de hoofdhuid van de meeste volwassenen. Bij warm en vochtig weer en in een gunstige omgeving wordt deze schimmel actief en vermeerdert hij zich.

De schimmel verhindert dat de huid het gebruikelijke pigment vormt. Hierdoor verschijnen bleke, roze of bruine vlekken die gemakkelijk kunnen schilferen.

De term 'pityriasis' betekent 'lichte schilfering', terwijl 'versicolor' verwijst naar de verschillende kleuren van de vlekken. De aandoening wordt soms ook gespeld als pityrisis versikolor.

Wat zijn de symptomen van pityriasis versicolor?

Pityriasis versicolor wordt gekenmerkt door het verschijnen van kleine vlekjes op de huid, in de richting van de huidlijnen. Deze vlekken:

zijn duidelijk te onderscheiden van de omliggende gezonde huid;

kunnen soms in elkaar overvloeien en grotere vlekken vormen;

kunnen lichtroze of bleek zijn, of bruinachtig en schilferig.

Pityriasis versicolor verschijnt als lichtgekleurde vlekken op een bruine, zwarte of gebruinde huid, en als donkerdere vlekken op een witte huid. De schilferige vlekken zijn meer verheven op een droge huid. De schilfering is meestal onopvallend en kan bijna op stof lijken. De uitslag verspreidt zich vaak over een groot oppervlak, zoals de hele borst of een groot deel van de rug.

Waardoor wordt pityriasis versicolor veroorzaakt?

Pityriasis versicolor is een infectie die wordt veroorzaakt door de gist Malassezia, vroeger ook wel Pityrosporum genoemd. De meeste volwassenen zijn drager van de schimmel op hun huid, maar niet iedereen krijgt uitslag.

De uitslag komt vaker voor in de zomer en op lichaamsdelen met veel talg- en zweetklieren, omdat de schimmel goed gedijt in warme, vochtige omstandigheden. De aandoening komt daarom ook veel vaker voor in landen met een tropisch klimaat.

De aandoening komt vaker voor bij jongvolwassenen. Het is niet geweten waarom sommige mensen uitslag krijgen en andere niet. Het is echter waarschijnlijk dat sommige huidtypes gunstiger omstandigheden bieden voor de ontwikkeling van de schimmel dan andere.

Wat kun je zelf doen?

Zorg voor een goede hygiëne en houd je lichaam droog om een ongunstige omgeving te creëren. Schimmels gedijen immers goed in vochtige en warme omstandigheden.

Hoe wordt pityriasis versicolor behandeld?

Pityriasis versicolor kan worden behandeld met een antischimmelcrème of -shampoo die op de huid wordt aangebracht. De behandeling doodt de schimmel die de vlekken veroorzaakt, maar heeft geen invloed op pigmentveranderingen die al zijn opgetreden. De vlekken blijven daarom enige tijd aanwezig, vaak enkele maanden, voordat de huid weer een normaal uitzicht krijgt.

Tijdens de antischimmelbehandeling is het belangrijk om grote oppervlakken rond de vlekken in te smeren en de aanbevolen behandeling te voltooien om de ontwikkeling van onzichtbare schimmelsporen te stoppen.

Een preventieve behandeling kan nodig zijn om te voorkomen dat de schimmel terugkomt, wat vaak het geval is, vooral in de zomer of als je naar een tropisch land reist.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Raadpleeg een arts in geval van hardnekkige vlekken op je lichaam.

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts, zonder afspraak. De arts beoordeelt je symptomen en beveelt een behandeling aan.

De diagnose van pityriasis versicolor kan online worden gesteld. In sommige gevallen moet er echter een monster worden genomen om het type schimmelinfectie vast te stellen. Indien nodig zal de arts je doorverwijzen voor verder onderzoek en een eventuele behandeling.

Heeft de arts medicatie voorgeschreven? Je vindt de voorschriften onmiddellijk in de app of op je elektronische identiteitskaart.

