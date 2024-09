Welke soorten angina bestaan er?

Rode angina : een rode angina wordt gekenmerkt door een lokale infectie van de keel en kan felle pijn veroorzaken. De amandelen en de keel zijn ontstoken en de amandelen zijn felrood. Een rode angina is meestal viraal en geneest vanzelf binnen een week.

: deze vorm van angina wordt gekenmerkt door aften (pijnlijke zweren) in de keel en wordt vaak veroorzaakt door een virus. Herpangina: dit is een virusinfectie veroorzaakt door het herpes-simplexvirus, die leidt tot pijnlijke blaasjes en zweren in de keel.

Wat zijn de oorzaken van angina?

Angina kan worden veroorzaakt door virussen of bacteriën.

Virale angina : tal van virussen, zoals verkoudheidsvirussen, het Epstein-Barr-virus en het herpes-simplexvirus kunnen angina veroorzaken. Virale angina mag niet worden behandeld met antibiotica, omdat die niet werkt tegen virussen.

Meestal wordt angina veroorzaakt door een virus, zoals een verkoudheidsvirus.

Wat zijn de symptomen van angina?

De belangrijkste symptomen zijn:

Keelpijn, die ernstig kan zijn

Koorts

Pijn en zwelling die erger zijn aan één kant

Moeite met het slikken van speeksel

Oorpijn aan de kant die gezwollen is

Rode, gezwollen amandelen, soms met witte of gele vlekken

Gezwollen lymfeklieren in de hals

Slechte adem

Wat kun je zelf tegen doen tegen angina?

Hoewel medische behandeling soms nodig is, vooral bij bacteriële infecties, kun je de symptomen zelf verlichten met de volgende tips:

Drink regelmatig om je keel vochtig te houden en uitdroging te voorkomen.

om je keel vochtig te houden en uitdroging te voorkomen. Rust voldoende om je immuunsysteem te versterken.

voldoende om je immuunsysteem te versterken. Gorgel met lauw zout water om de keelpijn te verlichten en de ontsteking te verminderen.

om de keelpijn te verlichten en de ontsteking te verminderen. Zuig op keelpastilles om de keelpijn te verlichten.

om de keelpijn te verlichten. Vermijd irriterende stoffen zoals sigarettenrook en schoonmaakmiddelen.

Behandeling van angina

In geval van bacteriële angina kan de arts antibiotica voorschrijven. Het is belangrijk om de kuur helemaal af te maken, zelfs als de symptomen verbeteren. Vrij verkrijgbare pijnstillers zoals ibuprofen of paracetamol kunnen helpen om de koorts te verlagen en de pijn te verlichten.

Bij chronische of terugkerende angina, of als de behandelingen niet aanslaan, kan worden overwogen om de amandelen te verwijderen.

Wanneer moet je naar de dokter?

Het is raadzaam een arts te raadplegen als je symptomen hebt zoals felle pijn aan één kant, moeite om je mond te openen of gezwollen amandelen.

Veelgestelde vragen over angina