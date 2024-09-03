Doktr is een innovatieve gezondheidsdienst die zorg voor iedereen toegankelijk wil maken. Op deze pagina vind je heel wat bronnen om met vertrouwen aan je welzijnstraject te beginnen.

Wil je meer persoonlijke begeleiding? Proximus biedt de mogelijkheid om gratis te spreken met een Personal Guide@Work. Die kan je indien nodig zelfs doorverwijzen naar een psycholoog via de Doktr-app voor een gratis traject.

Voor rechtstreekse consultaties kun je met de Doktr-app ook terecht bij huisartsen en psychologen via een videogesprek. Let op: deze afspraken zijn op eigen kosten, maar bieden je wél snelle en zorgzame ondersteuning, wanneer jij het nodig hebt.