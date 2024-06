À propos de Doktr

Doktr est un fournisseur de services digitaux innovant dans le domaine de la santé offrant une plateforme de consultation vidéo accessible, sécurisée et pratique qui met en contact utilisateurs et professionnels de la santé. Cette app de consultation vidéo, lancée par Proximus fin 2021, se distingue par sa grande convivialité, tant pour le médecin que pour le patient, avec un pourcentage de 97 % de patients satisfaits.

De grandes entreprises et organisations telles que AG, Vanbreda, Cohezio, la MC et Solidaris font déjà confiance à la convivialité et à la fiabilité de Doktr.

Plus d'informations

Nos statistiques préférées

Plus de 360 000 téléchargements de l'app

Plus de 30 000 consultations

Temps d'attente moyen de 7 minutes par patient

97 % de patients satisfaits

Score dans l'App Store : 4,7

Score sur Google Play : 4,5

Communiqués de presse récents

Consultez les communiqués de presse de Doktr pour vous tenir au courant de l'actualité de notre entreprise.

Vers les communiqués de presse

Galerie de presse

Consultez et téléchargez les images de notre médiathèque, y compris le logo et les images de l'équipe et de l'application.

Vers le kit média

Contact

Une question ? Contactez-nous à l'adresse info@doktr.be ou trouvez la réponse à votre question dans la rubrique des questions fréquentes.

Nous contacter