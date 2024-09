CM et Doktr : un partenariat solide

Depuis 2022, la CM et Doktr construisent ensemble l'avenir des soins de santé. L’objectif ? Offrir des soins accessibles et de qualité. En tant que patient, vous pouvez compléter des consultations physiques par des consultations en ligne. Parallèlement, nous tenons compte des besoins et souhaits des médecins et des prestataires de soins. De plus, Doktr s'engage à offrir des appels vidéo simples, accessibles et sécurisés, en parfaite adéquation avec les valeurs de la CM.