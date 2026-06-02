Qu'est-ce que la peur de l'engagement ?

La peur de l'engagement est un schéma psychologique caractérisé par des difficultés à s’investir émotionnellement dans une relation avec un partenaire. Les personnes qui en souffrent ont tendance à éviter les relations, à rompre rapidement les relations ou à prendre de la distance.

Il est à noter que la peur de l’engagement n'est pas un diagnostic médical officiel, mais un terme couramment utilisé en psychologie pour décrire les comportements et émotions liés à l'attachement.

La peur de l’engagement peut se manifester de différentes manières. Les signes les plus fréquents sont les suivants :

Peur de perdre le contrôle ou sa liberté dans une relation

de perdre le contrôle ou sa liberté dans une relation Difficulté à exprimer ses émotions

Sabotage des relations lorsqu'elles deviennent plus sérieuses

Focalisation sur les défauts du partenaire

Attirance pour des partenaires inaccessibles ou émotionnellement distants

Rapprochement et éloignement : prise de distance rapide après des moments d’intimité

Toutes les personnes concernées ne présentent pas tous ces signes. Leur intensité peut varier d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre.

Les 4 phases de la peur de l'engagement

De nombreuses personnes observent un schéma récurrent dans leurs relations :

Phase d'attraction Vous ressentez de l'enthousiasme et de la passion. Les signes de peur sont absents ou très discrets. Vous exprimez facilement vos émotions et vous vous sentez bien avec l’autre. Peur de l'approfondissement La relation devient plus sérieuse. Des doutes apparaissent progressivement. Vous prenez vos distances et évitez les conversations émotionnelles. Intensification des sentiments du partenaire Plus votre partenaire s’investit, plus votre peur augmente. Le sentiment de perdre votre liberté ou votre indépendance devient oppressant. Retrait ou rupture Vous évitez de plus en plus le contact, par mécanisme d’autoprotection. Cela peut conduire à une rupture, puis le cycle recommence.

Quelles sont les causes de la peur de l’engagement ?

La peur de l’engagement résulte souvent de plusieurs facteurs combinés :

Le style d'attachement dans l'enfance Selon la théorie de l'attachement, nous développons dès l’enfance une manière d’entrer en relation avec les autres. L'attachement insécure (par exemple en cas de soins incohérents ou l’absence de soins) peut entraîner une peur de l’intimité à l’âge adulte. Des expériences relationnelles négatives Des expériences douloureuses comme le rejet, l'abandon ou l’infidélité peuvent amener une personne à se protéger en gardant ses distances dans ses relations futures. La peur de la vulnérabilité Une relation implique de s’ouvrir à l’autre. Pour certaines personnes, cela représente un risque, car elles craignent d'être blessées. Une faible estime de soi Les personnes qui doutent de leur valeur peuvent avoir du mal à croire qu'elles sont réellement aimées, ce qui peut les conduire à maintenir une distance dans leurs relations.

Traitement et gestion de la peur de l'engagement

Surmonter la peur de l’engagement nécessite une prise de conscience et, dans certains cas, un accompagnement professionnel.

Comprendre ses schémas : identifier ses propres comportements et les éléments déclencheurs est une première étape importante.

identifier ses propres comportements et les éléments déclencheurs est une première étape importante. Communiquer ouvertement : exprimer ses craintes favorise la compréhension et renforce le sentiment de sécurité dans la relation.

: exprimer ses craintes favorise la compréhension et renforce le sentiment de sécurité dans la relation. Avancer progressivement : s’habituer peu à peu à la proximité et à la connexion permet d’instaurer la confiance sans se sentir submergé.

: s’habituer peu à peu à la proximité et à la connexion permet d’instaurer la confiance sans se sentir submergé. Suivre une thérapie : des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou la thérapie des schémas peuvent aider à briser les croyances et les schémas sous-jacents.

: des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou la thérapie des schémas peuvent aider à briser les croyances et les schémas sous-jacents. Travailler sur l'attachement : un suivi thérapeutique peut également cibler le développement d’un style d’attachement plus sécurisant.

Si votre partenaire est concerné par la peur de l’engagement

Être en couple avec une personne qui a peur de s’engager peut être difficile sur le plan émotionnel. Ces attitudes de rapprochement et d'éloignement peuvent parfois sembler personnelles, mais il s'agit en réalité d'un mécanisme d’autoprotection profondément ancré et non d'un rejet de votre personne.

Voici quelques conseils si votre partenaire souffre d’une peur de l’engagement :

Communiquez ouvertement : exprimez vos besoins sans exercer de pression.

Laissez de l'espace à votre partenaire : le contrôle et les comportements possessifs renforcent cette peur.

Fixez des limites : vos besoins sont tout aussi importants.

Envisagez une thérapie de couple si vous y êtes tous les deux ouverts.

Cherchez du soutien si la situation devient émotionnellement trop lourde.

La peur de l’engagement ne signifie pas qu'une relation est vouée à l’échec. Toutefois, il est essentiel que la personne concernée soit prête à entreprendre une thérapie et ouverte à l'autoréflexion.

Quand consulter ?

Il est recommandé de consulter si :

Vos relations échouent systématiquement selon le même schéma.

Vous ressentez de l’anxiété face à la proximité émotionnelle.

Vous constatez que la peur de l’engagement entrave votre bonheur.

Un psychologue peut aider à mieux comprendre la situation et à amorcer un changement.

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En tant que partenaire d'une personne confrontée à la peur de l'engagement, vous pouvez également vous adresser à Doktr. Vous comprendrez mieux la dynamique relationnelle, apprendrez à gérer la distance et l’incertitude, et découvrirez comment préserver un lien sain.

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Questions fréquentes