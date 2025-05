Raadpleeg eenvoudig een erkende huisarts via Allianz

6 mei 2025 Hoe herken je gevaarlijke moedervlekken?

Moedervlekken zijn meestal onschuldig, maar sommige kunnen een teken zijn van huidkanker. Omdat het aantal huidkankergevallen blijft stijgen, is het belangrijk om alert te zijn op veranderingen in je huid. Als je gemakkelijk verbrandt in de zon of veel moedervlekken en vlekken op je huid hebt, is het extra belangrijk om deze goed in de gaten te houden. Vroege herkenning kan een groot verschil maken! Ontdek waar je op moet letten. Medisch gevalideerd door een huisarts