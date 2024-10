Staan, zitten of liggen op het werk?

Zittend werk is niet goed voor je gezondheid. Het kan leiden tot vroegtijdige veroudering en zelfs vroegtijdig overlijden. Daarom is er een trend merkbaar naar in de hoogte verstelbare bureaus, waarmee je afwisselend kunt staan en zitten. Het idee is goed, maar nu blijkt dat passief staan ook niet echt aangeraden is, tenminste niet voor langere periodes.

Uit een Canadees onderzoek dat meer dan 7000 personen 12 jaar lang volgde, bleek dat mensen die rechtopstaand werken een hoger risico op hartaandoeningen hadden. Maar het onderzoek betrof mensen die het grootste deel van de dag, gedurende lange perioden, rechtopstaand werkten. Dit is niet goed, omdat passief staan het moeilijker maakt voor de aderen om bloed terug te voeren naar het hart. Het bloed in de benen wordt het best doorgepompt als de benen in beweging zijn.

Het komt erop neer dat het lichaam het meeste baat heeft bij beweging en afwisseling, maar hoe moet dat als je een hele dag achter de computer zit?

Hier zijn enkele tips om je beter te voelen