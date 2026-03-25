Re-integratie 3.0: nieuwe verplichtingen, nieuwe kansen voor HR

Wat verandert er voor HR met RIT 3.0?

Vanaf 1 januari 2026 is de hervorming Re‑integratie 3.0 (RIT 3.0) officieel van kracht. Het koninklijk besluit van 17 december 2025 wijzigt de Codex Welzijn op het Werk op fundamentele punten, met als doel: uitval voorkomen, sneller ingrijpen en duurzame terugkeer naar werk mogelijk maken.

Voor HR managers betekent dit een bijsturing van het aanwezigheids- en reintegratiebeleid. In deze blog overlopen we enkele wijzigingen en tonen we hoe Doktr organisaties kan door te ondersteunen in preventie, vroege interventie en re-integratie.

Nieuwe verplichtingen: actief afwezigheidsbeleid verankerd in het arbeidsreglement

Vanaf 2026 wordt een actief afwezigheidsbeleid met duidelijke contactprocedure verplicht. Dat beleid stopt echter niet bij het louter opvolgen van ziektebriefjes; het gaat ook over hoe je medewerkers ondersteunt tijdens en na een periode van ziekte, zowel fysiek als psychisch.

Een sterk beleid combineert daarom preventie (onder andere rond stress en burn-out), duidelijke afspraken over contact tijdens afwezigheid en een helder kader voor re-integratie. HR heeft hierbij nood aan partners die zowel medische als mentale ondersteuning digitaal en laagdrempelig beschikbaar maken.

Vroeger ingrijpen: voorkomen is beter dan genezen

Werknemers die dreigen uit te vallen, kunnen hun werkgever vragen om het werk aan te passen of alternatieven te onderzoeken.

Vroegtijdig ingrijpen voorkomt dat kleine klachten uitgroeien tot langdurige ziekte. Dat geldt voor fysieke problemen, maar minstens evenzeer voor mentale klachten zoals stress, angst of beginnende burn-out.

Met snelle digitale consultaties bij artsen en psychologen kunnen medewerkers al bij de eerste signalen hulp zoeken, zonder wachttijd of drempel. Zo kunnen werknemers op hun eigen tempo en op basis van hun eigen noden aan hun welzijn werken. Door toegang te geven tot digitale zorgdiensten kan je als organisatie beletten dat een tijdelijk dipje uitmondt in maandenlange afwezigheid en complexe re-integratiedossiers.

Re-integratie 3.0: medische en mentale begeleiding hand in hand

Vanaf 8 weken arbeidsongeschiktheid moet de werkgever het arbeidspotentieel laten inschatten. Wanneer er een arbeidspotentieel is moet binnen de 6 maanden arbeidsongeschiktheid een reintegratietraject worden opgestart.

Een succesvolle re-integratie vraagt natuurlijk meer dan enkel een medisch groen licht. Ook mentaal moet een medewerker klaar zijn om (gedeeltelijk) terug aan de slag te gaan. Zeker bij langdurige ziekte of stressgerelateerde problematiek is psychologische ondersteuning vaak een sleutel tot duurzame werkhervatting.

Daarom is het belangrijk om in re-integratietrajecten ruimte te voorzien voor begeleiding door psychologen, bijvoorbeeld om met angst voor terugkeer, schuldgevoelens, conflicten of werkdruk om te gaan. Zo wordt re-integratie niet enkel sneller, maar ook menselijker en stabieler op lange termijn.

Van verplichting naar hefboom

De nieuwe regels zijn meer dan een wettelijke verplichting, ze kunnen een hefboom zijn om je HR-beleid rond welzijn en aanwezigheid naar een hoger niveau te tillen.

Inzetten op preventie is dat niet alleen menselijk en efficiënt, maar ook financieel slim: ziekteverzuim weegt zwaar op het budget en tikt al snel aan tot aanzienlijke bedragen per jaar.

Grijp daarom sneller in bij de eerste signalen, begeleid medewerkers actief bij hun terugkomst met duidelijke afspraken over opbouw, taken en ondersteuning, en communiceer helder over alle verplichtingen en stappen. Zo weten leidinggevenden en medewerkers precies wat ze kunnen verwachten en groeit deze wettelijke verplichting uit tot een krachtig aanwezigheids- en welzijnsbeleid.

Hoe Doktr HR kan ontzorgen: artsen, psychologen en digitale zorgpaden

Doktr ondersteunt HR over deze verschillende fases van preventie, over snelle interventie, tot succesvolle re-integratie.

