Structuur en grenzen helpen bij thuiswerken

We hebben het vaak over het stellen van grenzen bij thuiswerken. Is dat belangrijk voor je welzijn?

Grenzen zijn op zich niet goed of slecht. Ze zijn echter wel belangrijk om je werkdag te structureren. Het is de structuur die je wilt. Dat is waar grenzen helpen.

Welke structuur heb je nodig?

Het is makkelijk om structuur en gewoontes te verliezen als je thuiswerkt: gewoontes zoals opstaan, douchen en aankleden op een bepaalde tijd, lunchen op een bepaalde tijd, enzovoort. Dat vergt een bepaalde investering.

Het is eenvoudiger om lang in bed te blijven liggen, de douche over te slaan en een joggingbroek aan te trekken. Maar uit onderzoek blijkt dat structuur voor de meeste mensen heel goed werkt. Structuur biedt controle en houvast gedurende de dag.

Wat is er nodig om structuur te krijgen?

Iedereen is anders en werkt op een andere manier. Het beste is om te gaan zitten en jezelf af te vragen: wat heb ik nodig?

Denk bijvoorbeeld terug aan een echt goede dag op het werk toen alles soepel verliep. Wat maakte dat het goed ging? Vergelijk dit dan met een slechte dag. Waarom ging het slechter?

Waar dienen managers in het bijzonder rekening mee te houden?

Als manager is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Als je iets zegt, maar iets anders doet, dan is de boodschap niet geloofwaardig. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je 's avonds en in het weekend geen e-mails stuurt, maar op een redelijke manier contact opneemt.

Het is ook belangrijk om de werknemers actief te vragen hoe ze zich voelen, bij voorkeur tijdens een persoonlijk gesprek en niet tijdens een teamvergadering.

Is het belangrijk om thuis een specifieke werkplek te hebben?

Ja, dat heeft de voorkeur. Als je een beetje op de bank werkt, een beetje aan de keukentafel, e-mails leest op het toilet en je werk overal mee naartoe neemt in huis, worden alle plaatsen geassocieerd met werk. Een specifieke plek die geassocieerd wordt met werk helpt de hersenen om grenzen te stellen en biedt een betere mogelijkheid om routines te creëren.

Maak hiervan een optimale werkplek. Dat kan bijvoorbeeld door een sterke internetverbinding, de juiste lichtinval zonder weerspiegeling en een goede zithoogte van je bureaustoel. Zo staat de bovenrand van je scherm idealiter op ooghoogte. Ook verander je het best meermaals per dag van werkhouding.

Hoewel het vooral belangrijk is de manier van werken te vinden die voor jou werkt, zijn er enkele algemene tips die de meeste mensen nuttig vinden. Hier zijn enkele voorbeelden: