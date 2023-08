Staan, zitten of liggen op het werk?

Rechtopstaand werken voor een betere gezondheid is een trend. Met de toename van thuiswerk tijdens de pandemie hebben veel mensen hun in de hoogte verstelbare bureau gemist.

Zittend werk is niet goed voor je gezondheid. Het kan leiden tot vroegtijdige veroudering en zelfs vroegtijdig overlijden. Daarom is er een trend merkbaar naar in de hoogte verstelbare bureaus, waarmee je afwisselend kunt staan en zitten. Het idee is goed, maar nu blijkt dat passief staan ook niet echt aangeraden is, tenminste niet voor langere periodes.

Uit een Canadees onderzoek dat meer dan 7000 personen 12 jaar lang volgde, bleek dat mensen die rechtopstaand werken een hoger risico op hartaandoeningen hadden. Maar het onderzoek betrof mensen die het grootste deel van de dag, gedurende lange perioden, rechtopstaand werkten. Dit is niet goed, omdat passief staan het moeilijker maakt voor de aderen om bloed terug te voeren naar het hart. Het bloed in de benen wordt het best doorgepompt als de benen in beweging zijn.

Het komt erop neer dat het lichaam het meeste baat heeft bij beweging en afwisseling, maar hoe moet dat als je een hele dag achter de computer zit?

Hier zijn enkele tips om je beter te voelen

Verander je werkhouding meerdere keren gedurende de dag . Sta, zit, lig, hef je benen omhoog, -- Het belangrijkste is dat je niet urenlang in dezelfde houding blijft. Zet het alarm op je mobiele telefoon en wissel af.

Als je een zittend beroep hebt, is het belangrijk om pauzes te nemen en te bewegen . Een goede gelegenheid om tijdens digitale vergaderingen de camera even uit te zetten en ter plekke wat squats of sprongen te doen. Misschien kun je er een gemeenschappelijke vergadercultuur van maken?

Als je daarentegen een fysiek veeleisende job hebt, is het belangrijk om pauzes te nemen en te gaan zitten.

Dagelijkse lichaamsbeweging inlassen is een goede manier om gedurende de dag meer te bewegen. Als je thuis werkt, kun je voor je aan je werkdag begint een wandeling maken, alsof je naar het werk zou gaan. Of strek even de benen tijdens de lunchpauze.

Koppel bewegen aan gewoontes/pauzes die je al hebt. Bijvoorbeeld vijf push-ups vóór elke kop koffie, tien squats na een toiletbezoek of tien jumping jacks voor elke vergadering.

Het belangrijkste is om op verschillende manieren voor afwisseling te zorgen. Wissel activiteit en rust af en belast je lichaam niet eenzijdig.