Omani (25): “Net als facetimen, maar dan met een dokter.”

Net zoals vele twintigers ontdekt Omani graag een stukje van de wereld. Maar hoe graag ze ook in internationale wateren zwemt, haar oorontstekingen durven wel eens haar vakantieplannen te verstoren. Met de Doktr-app op zak heeft ze altijd de geruststelling die ze zoekt. Waar dan ook.

Oorontsteking verstoort de vakantie

Wie vakantie zegt, zegt waterpret. Helaas is dat voor Omani - zelf een medisch vertegenwoordiger - niet altijd zo zorgeloos. Door haar frequente oorontstekingen zadelen zwembaden haar vaak op met hevige oorpijn. En dat was enkele jaren geleden tijdens haar reis in Spanje niet anders.

Ik maakte mij zorgen over de symptomen, dus om zeker te zijn dat alles oké was, sprak ik graag met een arts in mijn eigen taal.

Gelukkig had ze toen al de Doktr-app op zak. Die had ze kort voordien leren kennen door haar vriend.

De digitale wachtzaal

‘De app is heel gemakkelijk in gebruik', zegt Omani. ‘Je moet wel even wachten, maar dat moet je bij een gewone consultatie ook vaak.’

Je hoeft je niet te verplaatsen voor advies. Niet naar een dokter, niet naar de wachtzaal. Ik kon tijdens het wachten gewoon vanuit m’n vakantiehuis verder gaan met m’n dag.

Dat de app niet helemaal je dokter vervangt, vindt ze maar logisch. Omani vergelijkt het eerder met facetimen met je ouders als je met vrienden op reis bent. ‘Het is de geruststelling die telt. Mocht het ernstig geweest zijn, kon de dokter me nog steeds doorverwijzen voor verdere behandeling.’

Nooit meer zonder

Sindsdien neemt Omani altijd de Doktr-app mee op reis. ‘Het hoeft ook niet altijd ernstig te zijn’, zegt Omani. ‘Bij kleine kwaaltjes ben je snel op je gemak. En als het ernstiger is maakt de dokter je snel en duidelijk wegwijs in de buitenlandse zorg.’