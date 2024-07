Strand of bergen?

In de bergen neemt de uv-index elke 1000 meter met 10% toe en wordt tussen de 40% en 90% van de ultraviolette straling weerkaatst door de sneeuw. Op het strand wordt tot 85% van de uv-stralen weerkaatst door de zee en het zand.

Welke schade kan de zon toebrengen aan de ogen?

Uv-stralen, met name uv-A en uv-B, kunnen het oppervlakteweefsel van het oog, het hoornvlies en de ooglens beschadigen. Hier zijn enkele voorbeelden van de schade die zonnestralen kunnen veroorzaken:

Staar . Uv-stralen verhogen het risico op vertroebeling van de ooglens, ook wel staar genoemd. Dit leidt tot verminderd gezichtsvermogen. Staar kan worden geopereerd.

. Uv-stralen verhogen het risico op vertroebeling van de ooglens, ook wel staar genoemd. Dit leidt tot verminderd gezichtsvermogen. Staar kan worden geopereerd. Maculadegeneratie . Deze oogziekte kan worden veroorzaakt doordat zonlicht de gele vlek op het netvlies, die verantwoordelijk is voor ons scherpe, centrale zicht, aantast. Er bestaat geen effectieve behandeling voor dit type maculadegeneratie.

. Deze oogziekte kan worden veroorzaakt doordat zonlicht de gele vlek op het netvlies, die verantwoordelijk is voor ons scherpe, centrale zicht, aantast. Er bestaat geen effectieve behandeling voor dit type maculadegeneratie. Pterygium . Bij deze aandoening, ook bekend als surfersoog, groeit roze, niet-kankerachtig weefsel over het oogwit heen. Het kan verband houden met blootstelling aan uv-stralen en het gezichtsvermogen aantasten.

. Bij deze aandoening, ook bekend als surfersoog, groeit roze, niet-kankerachtig weefsel over het oogwit heen. Het kan verband houden met blootstelling aan uv-stralen en het gezichtsvermogen aantasten. Hoornvlieszweer. Bij sterke blootstelling aan de zon kun je last krijgen van zweertjes op het hoornvlies die aanvoelen als zand in de ogen. Deze zweertjes genezen meestal vanzelf.

Wat is sneeuwblindheid?

Sneeuwblindheid, ook bekend als fotokeratitis of lasoog, is een pijnlijke oogaandoening die kan optreden wanneer de ogen worden blootgesteld aan de reflecterende ultraviolette (uv) stralen van de zon die weerkaatsen op sneeuw of ijs.

De zon verbrandt dan het hoornvlies, het doorzichtige deel van de buitenkant van het oog, wat leidt tot symptomen zoals pijnlijke ogen, wazig zicht, gevoeligheid voor licht en een gevoel van zand in de ogen.

Doordat de sneeuw het zonlicht sterk reflecteert, wordt het effect van de uv-stralen versterkt, waardoor vooral wintersporters risico lopen op sneeuwblindheid. Deze aandoening benadrukt het belang van een zonnebril of skibril die 100% uv-bescherming biedt, niet alleen in de zomer maar ook in de winter, om de ogen te beschermen tegen blootstelling aan uv en zo sneeuwblindheid te voorkomen.

Tips om je ogen tegen de zon te beschermen

Kies voor 100% uv-bescherming. Kies een zonnebril met CE-markering, die voldoet aan de Europese norm. Deze norm vereist UV400-glazen, die 100% van de uv-stralen filteren. Bovendien bieden bredere of halfronde zonnebrillen meer bescherming omdat ze het zonlicht van de zijkant tegenhouden.

Kies een zonnebril met CE-markering, die voldoet aan de Europese norm. Deze norm vereist UV400-glazen, die 100% van de uv-stralen filteren. Bovendien bieden bredere of halfronde zonnebrillen meer bescherming omdat ze het zonlicht van de zijkant tegenhouden. Draag een hoed. Naast een zonnebril kan het dragen van een hoed met brede rand ervoor zorgen dat de uv-stralen je ogen en gezicht niet bereiken, waardoor je een extra beschermingslaag krijgt.

Naast een zonnebril kan het dragen van een hoed met brede rand ervoor zorgen dat de uv-stralen je ogen en gezicht niet bereiken, waardoor je een extra beschermingslaag krijgt. Houd rekening met je omgeving . Als je gevoelig bent voor licht of veel tijd doorbrengt in de buurt van water, kies dan voor een gepolariseerde zonnebril. Reflecterende oppervlakken kunnen ervoor zorgen dat uv-stalen terugkaatsen in je ogen.

. Als je gevoelig bent voor licht of veel tijd doorbrengt in de buurt van water, kies dan voor een gepolariseerde zonnebril. Reflecterende oppervlakken kunnen ervoor zorgen dat uv-stalen terugkaatsen in je ogen. Tijd van de dag . Uv-blootstelling is het sterkst als de zon hoog aan de hemel staat, meestal tussen 10.00 u en 14.00 uur. Beperk blootstelling tijdens deze uren.

. Uv-blootstelling is het sterkst als de zon hoog aan de hemel staat, meestal tussen 10.00 u en 14.00 uur. Beperk blootstelling tijdens deze uren. Bewolkt weer. Wolken houden uv-stralen niet tegen. Bewolking vermindert de hoeveelheid zichtbaar licht, maar niet de uv-stralen. Ook op bewolkte dagen kunnen je ogen gevaar lopen.

Je ogen beschermen tegen de zon moet net als zonnecrème aanbrengen deel uitmaken van je dagelijkse routine. Door de bovenstaande maatregelen te nemen, kun je het risico op oogletsels aanzienlijk verkleinen en je gezichtsvermogen optimaal houden.

Je ogen zijn onvervangbaar, en proactieve maatregelen ondernemen om ze tegen de zon te beschermen is een verstandige investering in je welzijn op lange termijn.

