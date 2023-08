Hoe kun je het beste brandwonden verzorgen?

28 februari 2023

Weet je wat de gevolgen zijn van slaaptekort op je lichaam?

Ben jij een van de vele mensen die ’s nachts liggen te woelen en niet in slaap geraken? Zo ja, dan ben je niet alleen. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben moeite om elke nacht de aanbevolen 8 uur slaap te krijgen. Slaap is nochtans enorm belangrijk. Als we niet genoeg slaap krijgen, lijden ons lichaam en onze geest daar helaas op allerlei manieren onder. Gezien de uiteenlopende en belangrijke gevolgen van slaaptekort, komt het niet als een verrassing dat studies hebben aangetoond dat onvoldoende slaap verband houdt met een hoger algemeen risico op overlijden en een lagere levenskwaliteit.

In deze blogpost kijken we verder naar de symptomen en gevolgen van slaaptekort voor je lichaam. Bovendien geven we ook nog zes tips mee voor een betere nachtrust!