Met de zomer in het vooruitzicht is het niet ongewoon dat gezinnen de wereld rondreizen op zoek naar ontspanning en avontuur. Helaas betekent de onvoorspelbare aard van reizen dat er onverwachte ziektes of noodgevallen kunnen optreden. Dit artikel vertelt het verhaal van Amandine (36) die gebruik maakte van Doktr tijdens haar reis naar Spanje toen haar kinderen onwel werden. Dit is haar getuigenis.

Help! Ziek kind op vakantie

Amandine was net begonnen aan haar reis met haar gezin in Spanje in de zomer van 2022 toen haar kinderen (toen 3 & 5 jaar) ziek werden met koorts en luchtwegenproblemen. Elk jaar gaan ze naar de Costa Brava en elk jaar worden de kleintjes weleens ziek. Amandine had dus al ervaring met zieke kinderen en heeft zoals de meeste moeders altijd haar reisapotheek bij de hand. Ze maakte zich echter wel zorgen om haar jongste spruit. Omdat ze ver van huis was, voelde ze zich overweldigd. Ze ging naar een plaatselijk dokterskabinet maar was nog steeds niet gerustgesteld.

“Ik had het gevoel dat de mensen heel snel te werk gingen en bovendien was ik de Spaanse taal ook niet machtig. De zorgverleners ter plaatste begrepen geen Engels en met Google Translate moest ik uitleggen wat er mis was met mijn kind en welke medicatie hij eerder al had genomen. Ik wilde advies en hulp maar gezien we elkaar niet begrepen, voelde ik dat er geen connectie was. Je voelt je niet geholpen op dat moment.”

Gemoedrust

Omdat ze zich niet geholpen voelde, zocht Amandine naar een andere manier om een antwoord te krijgen op haar vragen en gemoedsrust te vinden. Voor ze het wist was Amandine verbonden met een gecertificeerde Belgische arts via de Doktr-app. Dankzij deskundig advies en de toegankelijkheid van de Doktr-app werd Amandine snel gerustgesteld en kon de vakantie terug beginnen.

“De onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat ik naar de Doktr-app heb gegrepen. Via mijn collega en LinkedIn heb ik over de Doktr-app gehoord. Gezien we elk jaar naar Spanje gaan en de kinderen vaak ziek worden, moesten we dus voorbereid zijn. Daarom heb ik de Doktr-app gedownload voor ons vertrek.” “Het gebruik van de app ging heel vlot en wijst zichzelf uit. ‘s Morgens had ik een verzoek gemaakt en zat ik in de digitale wachtzaal. Al vrij snel kreeg ik een huisarts aan de lijn. Zo kon ik mijn verhaal kwijt en werden mijn vragen beantwoord.” “Tijdens de videoconsultatie werden de vragen aan mij gesteld maar mijn kind was wel in de buurt in de woonkamer. Mijn kleinste was toen 3 jaar. Bij kleine kinderen weet je moeilijker wat ze hebben en wat je kan geven van medicatie. Ik had dus vooral een bevestiging nodig van wat ik moest doen en waar ik op moest letten.” “Tot slot kreeg ik een voorschrift om te gebruiken in de lokale apotheek en het advies om terug te bellen voor het geval mijn kind zich niet beter voelde. Bellen met de arts heeft vooral veel gemoedsrust gebracht. Als moeder heb je soms die begeleiding en geruststelling nodig.”

Een laatste tip van Amandine

Gelukkig werd haar kind snel beter en konden Amandine en hun gezin samen van de rest van hun vakantie genieten. Amandine is sindsdien een groot voorstander van de Doktr-app. Als Amandine en haar gezin nu op vakantie gaan, houden ze de Doktr-app bij de hand, zodat ze snel toegang hebben tot professioneel medisch advies, mocht dat ooit weer nodig zijn.

“Wat je best doet is eerst de Doktr-app raadplegen vooraleer je met je ziek kind naar een plaatselijk kabinet gaat. Met de Doktr-app kan je gemakkelijk vanuit je eigen hotel of appartement een dokter raadplegen.”

Door deze ervaring leerde Amandine hoe essentieel het is om toegang te hebben tot goede gezondheidszorg wanneer je op reis bent. Dankzij de hulp van de Doktr-app kreeg ze een kwalitatieve eerstelijnszorg, ook in het buitenland.