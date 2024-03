7 mythes over blaasontstekingen: zijn ze waar?

Huisarts Filip Saxena heeft al veel personen met een blaasontsteking behandeld. Hier geeft hij commentaar op een aantal veel voorkomende overtuigingen over blaasontstekingen. Zijn ze terecht?

1. Het helpt om veel water te drinken

Ja, het is waar dat het goed is om veel water te drinken als je een blaasontsteking hebt. Het zorgt ervoor dat je meer urine produceert en vaker plast. Plassen spoelt de bacteriën in je blaas weg.

2. Plassen na de seks voorkomt blaasontstekingen

Ja, dit is iets wat we aanraden, vooral voor vrouwen die heel gemakkelijk blaasontstekingen krijgen. Als er bacteriën aan de monding van de urinewegen zitten, worden ze op deze manier weggespoeld.

3. Het helpt om zure dranken of cola te drinken

Nee, er is geen wetenschappelijk bewijs dat dit kan werken als behandeling voor een blaasontsteking. Bovendien is de hele dag zure drankjes of cola drinken niet goed voor je tanden.

4. Cranberry kan helpen bij blaasontstekingen

Veenbessensap helpt niet tegen een lopende infectie. Er zit echter een stof in veenbessen die kan voorkomen dat bacteriën zich hechten aan de blaaswand, wat urineweginfecties zou kunnen voorkomen.

Of het in de praktijk werkt, is een andere zaak. Onderzoek op dit gebied wijst in verschillende richtingen, en opdat dit effectief zou zijn, moet je grote hoeveelheden cranberries consumeren. Sommige mensen vinden dat het helpt en het is niet schadelijk om het te proberen. Als je last hebt van terugkerende blaasontstekingen, zijn er andere behandelingen waarmee je geholpen kunt worden.

5. Je hebt geen behandeling nodig als je een blaasontsteking krijgt

Ja en nee. De helft van de vrouwen met een blaasontsteking hebben milde symptomen die geleidelijk afnemen en zonder behandeling binnen een week verdwijnen. Maar bij sommigen gaat de infectie niet weg en worden de symptomen ernstiger. Dan kan behandeling nodig zijn, vaak met antibiotica.

Daarnaast zijn er groepen die een groter risico lopen op een ernstige infectie en daarom altijd medische hulp moeten zoeken als ze symptomen van een blaasontsteking hebben. Dit geldt voor mannen, kinderen, en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

6. Je krijgt een blaasontsteking als je het koud hebt

Voor zover ik weet, heeft niemand hier onderzoek naar gedaan. Het is bovendien niet eenvoudig om de logica te zien waarom dit het geval zou zijn. Veel patiënten merken echter dat ze problemen krijgen door in de kou te zitten. Het is ook niet erg comfortabel, dus ik raad je aan om het te vermijden als je het ongemakkelijk vindt.

7. Je kunt een blaasontsteking hebben zonder dat je het weet

Ja, er kunnen bacteriën in je urine zitten die geen problemen veroorzaken. Dit wordt een stille infectie genoemd en komt het meest voor bij oudere vrouwen. In de meeste gevallen hoeft het niet behandeld te worden.

