Te mooi om waar te zijn? Zo herken je love bombing

Wat is love bombing?

Love bombing is een relatiepatroon waarbij iemand je in korte tijd overspoelt met aandacht, affectie en bevestiging, in een tempo en met een intensiteit die niet passen bij de fase waarin de relatie zich bevindt.

Hoewel love bombing niet altijd bewust manipulatief bedoeld is, komt het opvallend vaak voor in relaties die later controlerend of ongezond blijken te zijn.

Hoe herken je love bombing?

Love bombing laat zich niet altijd gemakkelijk onderscheiden van gewone verliefdheid. Toch keren bepaalde signalen opvallend vaak terug:

Alles gaat razendsnel: binnen enkele dagen of weken wordt er gesproken over samenwonen, trouwen of ‘voor altijd’. De relatie lijkt sneller te evolueren dan realistisch is.

binnen enkele dagen of weken wordt er gesproken over samenwonen, trouwen of ‘voor altijd’. De relatie lijkt sneller te evolueren dan realistisch is. Overweldigende aandacht: berichten, telefoontjes of updates volgen elkaar onafgebroken op. Wat eerst flatteert, kan al snel verstikkend worden.

berichten, telefoontjes of updates volgen elkaar onafgebroken op. Wat eerst flatteert, kan al snel verstikkend worden. Intens idealiseren: je wordt op een voetstuk geplaatst: ‘jij bent perfect’, ’ik heb nog nooit zoiets gevoeld’. Kritiek of nuance ontbreekt volledig.

je wordt op een voetstuk geplaatst: ‘jij bent perfect’, ’ik heb nog nooit zoiets gevoeld’. Kritiek of nuance ontbreekt volledig. Grote gebaren en cadeaus: dure of overdreven cadeaus kunnen een gevoel van verplichting creëren, waardoor je je sneller emotioneel gebonden voelt.

dure of overdreven cadeaus kunnen een gevoel van verplichting creëren, waardoor je je sneller emotioneel gebonden voelt. Grenzen worden niet gerespecteerd: als je gas terugneemt, wordt dat vaak slecht onthaald. Je voelt druk om even intens te reageren als de ander.

De psychologische dynamiek achter love bombing

Love bombing ontleent zijn kracht aan de manier waarop ons brein verbinding ervaart. De intense aandacht en bevestiging kunnen een gevoel van euforie en een sterke hechting teweegbrengen. Maar net zoals het snel opbouwt, kan het ook plots omslaan.

Veel van deze relaties volgen een herkenbaar patroon: intense idealisatie, gevolgd door afstand, kritiek of verwarring. Plots ben je niet meer perfect en ga je onbewust op zoek naar de beginfase van de relatie. Je past je aan en geeft meer in de hoop iets terug te krijgen dat nooit echt stabiel was.

Dat is precies waarom mensen soms lang in dit soort relaties blijven hangen: niet omdat ze de realiteit niet zien, maar omdat ze blijven zoeken naar hoe het in het begin voelde.

Waarin verschilt love bombing van echte verliefdheid?

Het verschil zit niet alleen in de intensiteit, maar vooral in de ruimte die je krijgt om jezelf te blijven.

In een gezonde verliefdheid:

groeit de relatie geleidelijk

is er ruimte voor grenzen

blijft het contact in evenwicht

Bij love bombing:

gaat alles snel en is het alles of niets

voel je druk om te reageren of te investeren

ontstaat er afhankelijkheid van bevestiging

Wat kun je doen als je dit herkent?

Als je het gevoel hebt dat je in zo’n dynamiek terechtgekomen bent:

Vertraag bewust het tempo: geef de relatie de kans om zich organisch te ontwikkelen.

geef de relatie de kans om zich organisch te ontwikkelen. Stel duidelijke grenzen: observeer hoe de ander reageert wanneer je die aangeeft.

observeer hoe de ander reageert wanneer je die aangeeft. Blijf in contact met je omgeving: een extern perspectief helpt om situaties realistischer te beoordelen.

een extern perspectief helpt om situaties realistischer te beoordelen. Focus op gedrag, niet op woorden: wat zich herhaalt in de tijd, weegt zwaarder dan wat intens wordt uitgesproken.

Hoe kan Doktr je helpen?

Twijfel je over je relatie of herken je signalen van love bombing? Via de Doktr-app kan je snel en discreet een afspraak maken met een online psycholoog. Een gesprek helpt je om inzicht te krijgen in je situatie, patronen te herkennen en je grenzen sterker te bewaken.

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