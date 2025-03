Wat is zonne-allergie?

Zonne-allergie is een vorm van zonbeschadiging die jeukende huiduitslag veroorzaakt na huidcontact met de zon. Het kan bij elk huidtype voorkomen en kan jeukende rode vlekken en kleine blaasjes bevatten.

Wat is de oorzaak van zonne-allergie?

Waarschijnlijk wordt zonne-allergie veroorzaakt door de ultraviolette stralen van type A van de zon (UVA-stralen). Zonlicht zendt ultraviolette (UV) straling uit, die afhankelijk van de energie-inhoud wordt onderverdeeld in drie groepen: UVA, UVB en UVC. Het zijn de UVA- en UVB-stralen die in verband worden gebracht met schade door de zon. UV-straling zit in zonlicht, maar ook in licht van de zonnebank.

Wat zijn de symptomen van zonne-allergie?

Typische symptomen voor zonne-allergie zijn:

Rode vlekken, bultjes of blaasjes

Hevige jeuk

Soms bultjes of blaasjes

De symptomen verschijnen enkele uren of dagen na het zonnebaden.

Zonne-allergie komt het meest voor in de lente en zomer, wanneer mensen na de winter voor het eerst in contact komen met de zon. Het komt ook vaak voor dat je zonne-allergie krijgt als je naar het buitenland reist, naar landen waar de zon sterker is.

Zonne-allergie treedt vaker op bij mensen met een lichte en gevoelige huid.

Hoe zonne-allergie voorkomen?

Voorkom zonnebrand door voorzichtig te zonnebaden:

Vermijd de zon op het midden van de dag wanneer de zon het sterkst is, van 11 uur tot 15 uur.

Bescherm jezelf met bedekkende kleding en zonnebrandcrème als je buiten bent.

Laat je huid geleidelijk wennen aan de zon. Begin met 20 minuten.

Behandeling van zonne-allergie

Zonne-allergie gaat normaal gesproken vanzelf over. Vermijd de zon een paar dagen om je huid te laten genezen.

Je kunt je ongemak verlichten door:

De beschadigde huid te koelen met verkoelende balsem, hydraterende crème, koud water of natte handdoeken.

Een crème of zalf met cortison te gebruiken. Sommige cortisoncrèmes zijn in België op voorschrift van de dokter te verkrijgen.

Als je last hebt van jeuk, probeer dan tabletten met antihistaminica, die vaak worden gebruikt bij allergieën.

Wanneer moet je medische hulp inschakelen?

Milde zonne-allergie geneest vanzelf. Zoek medische hulp als je ernstige zonne-uitslag hebt of als je meerdere keren zonne-uitslag krijgt.

Veelgestelde vragen

Hier zijn enkele korte vragen en antwoorden over zonne-allergie.

Wat kun je doen als je kind een zonne-allergie heeft? Preventie : Gebruik een zonnecrème met een beschermingsfactor van minimaal SPF 50. Als je kind gaat zwemmen, kies dan voor een waterbestendige zonnecrème. Zorg daarnaast voor een zonnehoedje en zwemkledij met lange mouwen. Behandeling : Indien je kind toch last heeft van zonne-allergie is het belangrijk de ernst van de allergie in te schatten. Hoe groot is de oppervlakte van de reactie? Is er sprake van ademhalingsproblemen? Bij ademhalingsnood moet je onmiddellijk medische hulp inschakelen (huisarts of spoedgevallendienst). Als behandeling voor de jeuk kunnen aan een kind ook antihistaminica worden toegediend in de vorm van druppels of tabletten, afhankelijk van de leeftijd. Kalmerende crèmes en indien nodig een milde cortisoncrème kunnen helpen om de huid te herstellen. Vermijd blootstelling aan de zon in de dagen na de reactie om verdere irritatie te voorkomen.

Wat is het verschil tussen warmte-uitslag en een zonne-allergie? Hoewel beide aandoeningen huidreacties veroorzaken, verschillen ze in oorzaak en locatie: Warmte-uitslag (ook bekend als hitte-uitslag, zweetuitslag of 'Miliaria') is een onschuldige maar zeer jeukende huiduitslag. De huiduitslag treedt op wanneer zweetklieren verstopt raken en zweet niet kan worden afgevoerd naar het huidoppervlak. Dit kan leiden tot ontsteking en irritatie van de huid, wat resulteert in rode bultjes, jeuk en soms ook een branderig gevoel. Warmte-uitslag komt vaak voor bij baby's en kinderen omdat hun zweetklieren nog niet volledig zijn ontwikkeld en gemakkelijker verstopt raken. Dit kan leiden tot rode bultjes en huidirritatie, vooral in gebieden waar de huid dicht op elkaar zit, zoals op de nek, borst, rug en het luiergebied. Tips om warmte-uitslag te voorkomen : Houd baby's en kinderen koel bij warm weer en kleed ze niet te warm aan. Geef ze voldoende drinken om oververhitting te voorkomen. Zorg dat baby’s voldoende rust en slaap krijgen om oververhitting te voorkomen. Gebruik losse, lichtgewicht kleding en lakens van natuurlijke vezels zoals katoen. Als de symptomen aanhouden of verergeren, raadpleeg dan de huisarts voor advies en behandeling. Zonne-allergie ontstaat door blootstelling aan zonlicht en uit zich vaak als jeukende rode bultjes of blaasjes op de huid die aan de zon is blootgesteld.

Hoe behandel je zonne-allergie aan het gezicht? De behandeling van zonne-allergie in het gezicht is vergelijkbaar met die op andere lichaamsdelen, maar voorzichtigheid is geboden met cortisoncrèmes. Gebruik een lagere dosering cortison voor het gezicht.

