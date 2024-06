Wat is wondroos?

Wondroos is een infectieziekte van de diepe lagen van de huid die kan optreden wanneer bacteriën de huid binnendringen via een scheurtje of wond, bijvoorbeeld na een operatie, via een snijwond of bij eczeem .

Meestal wordt de infectie veroorzaakt door groep A- of G-streptokokken, maar het kan ook om stafylokokken gaan. De bacteriën verspreiden zich onder de huid en veroorzaken een oppervlakkige infectie. Personen die al erysipelas hebben gehad, hebben meer kans om de infectie opnieuw te krijgen.

Wat zijn de symptomen van wondroos?

Wondroos gaat vaak gepaard met de volgende symptomen:

rode, glanzende en verheven plekken ;

en verheven ; gevoeligheid, zwelling en warm aanvoelen van de huid;

van de huid; koorts.

Misselijkheid en braken kunnen ook voorkomen. De symptomen kunnen overal op het lichaam verschijnen, hoewel erysipelas meestal het gezicht en de benen aantast. De symptomen ontwikkelen zich op één tot twee dagen tijd. Als de infectie dieper is, kan de toestand verergeren en gepaard gaan met symptomen zoals hoge koorts en een gevoel van malaise.

Wat zijn de risico's op wondroos?

Het risico op wondroos is hoger in de volgende gevallen:

Verwondingen . Alle wonden en letsels van de huid vormen toegangspoorten voor bacteriën.

. Alle wonden en letsels van de huid vormen toegangspoorten voor bacteriën. Een verzwakt immuunsysteem . Ziekten of immunosuppressiva verhogen het risico op infectie.

. Ziekten of immunosuppressiva verhogen het risico op infectie. Bepaalde huidaandoeningen . Eczeem, voetschimmel en zona kunnen scheurtjes in de huid veroorzaken, waardoor bacteriën kunnen binnendringen.

. Eczeem, voetschimmel en zona kunnen scheurtjes in de huid veroorzaken, waardoor bacteriën kunnen binnendringen. Zwelling . Zwelling van een arm of been wordt veroorzaakt door een verminderde bloedcirculatie in de huid. Zwelling kan bijvoorbeeld optreden na een operatie of door een bloedstolsel of beenzweer.

. Zwelling van een arm of been wordt veroorzaakt door een verminderde bloedcirculatie in de huid. Zwelling kan bijvoorbeeld optreden na een operatie of door een bloedstolsel of beenzweer. Ernstige obesitas . Ernstig overgewicht verhoogt het risico op erysipelas.

. Ernstig overgewicht verhoogt het risico op erysipelas. Als je al erysipelas hebt gehad. Wie al erysipelas heeft gehad, loopt een hoger risico om de ziekte nogmaals te krijgen.

Wat kun je zelf doen?

Als je wondroos aan je been hebt, kan het helpen om te rusten en je been omhoog te leggen, bijvoorbeeld op een krukje of een stoel.

Als je koorts hebt en je onwel voelt, kun je een vrij verkrijgbare koortsremmer nemen.

Je kunt het ongemak verlichten door koude, vochtige kompressen aan te brengen.

Je kunt erysipelas voorkomen door wonden zorgvuldig schoon te maken en ze te beschermen met een verband.

Je kunt erysipelas ook voorkomen door je huid vaak te hydrateren om het risico op scheurtjes te verminderen.

Hoe wordt wondroos behandeld?

Wondroos wordt behandeld met antibiotica. De toestand zou binnen enkele dagen moeten verbeteren. Soms is het nodig om de behandeling op te starten in het ziekenhuis zodat de antibiotica intraveneus kunnen worden toegediend. Dit is vooral het geval als de infectie het gezicht aantast of dieper in het lichaam is doorgedrongen.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Als je symptomen van erysipelas hebt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Het kan gaan om:

rode, gezwollen en pijnlijke uitslag die in omvang toeneemt;

felle roodheid van de huid gepaard met koorts.

Het is belangrijk snel een behandeling te krijgen om te voorkomen dat de infectie zich uitbreidt of verergert.

