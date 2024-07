Hulp bij terugkeer naar het werk via je smartphone

Een gemakkelijke manier om in gesprek te gaan met de terug-naar-werk-coördinator. Dat is wat CM jou biedt, samen met Doktr. Of je nu je eerste afspraak digitaal laat verlopen of de gesprekken daarna, de keuze is geheel aan jou.

Ontdek hier meer over videoconsultatie met je terug-naar-werk-coördinator via de Doktr-app.