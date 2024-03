CM & Doktr samen voor toegankelijke zorg

Om de consultatie in de Doktr-app te betalen, kan je gebruik maken van de Payconiq-App of je bank-app als je bij KBC, CBC, Belfius of ING aangesloten bent. De arts zal je voor het starten van de consultatie een betaalverzoek sturen via een link. Deze link zal je naar je Payconiq-of bank-app leiden, zodat je de betaling kan voltooien. Indien de betaling geslaagd is, zal de arts de videoconsultatie opstarten.

LET OP: voordat je met een consultatie begint, adviseren wij je om de nodige app al te installeren als je deze nog niet op je smartphone zou hebben. In geval van technische problemen met een betaling, kan je via e-mail contact opnemen met onze klantendienst customerservice@doktr.be .