PersonalGuide@Work
We zijn er voor jou
We zijn een gemotiveerd team van social consultants (het vroegere SUN) dat je ondersteunt bij allerlei uitdagingen, zowel op het werk als privé.
- Persoonlijke ondersteuning: of je nu te maken hebt met stress, burn-out, ongewenst gedrag of persoonlijke problemen.
- Professionele ondersteuning: loop je vast in je loopbaan, je huidige job of heb je moeite met je werk-privé balans?
- Crisisinterventie: bij verlies van een dierbare, agressie op het werk, ongeval of ziekte.
Wat de reden ook is, Personal Guide@Work is er om je te helpen. En wees gerust: alles blijft vertrouwelijk.
Samenwerking tussen PersonalGuide@Work en Doktr
Wist je dat PersonalGuide@Work en Doktr nauw samenwerken om je welzijn te ondersteunen? Als je PersonalGuide@Work denkt dat je baat zou kunnen hebben bij professionele begeleiding, kan hij of zij je doorverwijzen naar een psycholoog voor een speciaal zorgtraject.
Je leest hier meer over onze samenwerking.
Natuurlijk kun je ook altijd zelf contact opnemen met Doktr wanneer je een psycholoog of huisarts nodig hebt. Houd er rekening mee dat rechtstreekse consultaties op eigen kosten zijn.
Onthoud dat we er voor je zijn en je graag helpen wanneer je daar nood aan hebt! 💚
Doktr is geen spoeddienst
De huisartsen via de Doktr-app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische of psychologische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.