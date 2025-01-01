Wist je dat PersonalGuide@Work en Doktr nauw samenwerken om je welzijn te ondersteunen? Als je PersonalGuide@Work denkt dat je baat zou kunnen hebben bij professionele begeleiding, kan hij of zij je doorverwijzen naar een psycholoog voor een speciaal zorgtraject.

Je leest hier meer over onze samenwerking.

Natuurlijk kun je ook altijd zelf contact opnemen met Doktr wanneer je een psycholoog of huisarts nodig hebt. Houd er rekening mee dat rechtstreekse consultaties op eigen kosten zijn.

Onthoud dat we er voor je zijn en je graag helpen wanneer je daar nood aan hebt! 💚