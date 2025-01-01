Mindfulness test voor Proximus medewerkers

In een drukke wereld vol prikkels is het niet altijd makkelijk om in het moment te blijven. Toch is dat precies wat mindfulness kan bieden: meer rust, focus en veerkracht. De gratis mindfulness zelftest helpt je om te ontdekken hoe bewust je in het leven staat.

🧠 In samenwerking met Proximus bieden we deze wetenschappelijk gevalideerde test aan als onderdeel van hun welzijnsaanbod voor medewerkers.

💬 Heb je nood aan extra ondersteuning? Neem contact op met je PersonalGuide@Work bij Proximus voor een persoonlijk gesprek en verdere begeleiding.